Wolford verzeichnete weniger Umsatz und höheren Verlust

Wolford braucht frisches Geld von neuen Investoren. Die Käufersuche ist schon gestartet. Mitte Juli einigte sich das Unternehmen mit den Banken, die Kredite wurden verlängert. Damit sei die Finanzierung des laufenden Betriebs gesichert, hieß es damals.

Tief in der Verlustzone

Auch operativ war Wolford im Geschäftsjahr 2016/17 tief in der Verlustzone. Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit 15,72 Mio. Euro negativ, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf – 3,39 Mio. Euro, nach 8,38 Mio. Euro im Jahr davor. Die Abschreibungen summierten sich den Angaben zufolge auf 12,33 Mio. Euro. Details will der Strumpfhersteller am 24. August bekanntgeben.

Negatives operatives Ergebnis

Ein positives operatives Ergebnis erwartet das Management erst ab dem Geschäftsjahr 2018/19. Für die Umsetzung von geplanten Restrukturierungsmaßnahmen sei ein Zeithorizont von zwei Jahren vorgesehen, weshalb im laufenden Jahr 2017/18 noch ein negatives operatives Ergebnis erwartet wird. Von Mai bis Juli 2017 sind die Umsätze währungsbereinigt um rund 3 Prozent gestiegen, für das laufende Geschäftsjahr geht das Management von einem leichten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr aus.

Prüfung

Wolford hatte Anfang Juli angekündigt, seine Jahreszahlen um sechs Wochen auf den 24. August zu verschieben. Als Grund wurde eine “Routineprüfung” durch die Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) angegeben. Im Zuge einer Stichprobenprüfung seien der Konzernabschluss zum 30. April 2016 sowie die Halbjahresfinanzberichte zum 31. Oktober 2015 und 31. Oktober 2016 ausgewählt und einer Prüfung unterzogen worden, heißt es nun heute, Dienstag.

Fehler aus früheren Perioden

“Im Konzernabschluss zum 30. April 2016 waren Annahmen, die den Cashflow- Prognosen für die Ermittlung der Nutzungswerte der nach IAS 36 durchgeführten Wertminderungstests zugrunde lagen, fehlerhaft. Darüber hinaus enthielt die Cashflow-Rechnung für den Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis zum 30. April 2016 in einigen Detailpositionen Fehldarstellungen (zum Beispiel aufgrund durchgeführter Saldierungen)”, räumte Wolford ein. Fehler aus früheren Perioden würden rückwirkend angepasst, so die Firma.

