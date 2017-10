Wolford setzt bei Sparprogramm auf Stellenabbau

Wolford will wieder profitabler werden - © APA

Der aktuelle Sparkurs von Wolford hat bisher vor allem Jobs gekostet. Seit Juli 2017 hat der börsennotierte Strumpfhosen- und Wäschehersteller bereits 41 Vollzeitstellen überwiegend in der Verwaltung abgebaut. Mitte Oktober soll der Personalstand in der Zentrale in Bregenz um weitere 15 Stellen reduziert werden, hieß es in einer Aussendung am Montag.