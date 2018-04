Wolford bekommt im Sommer 22 Millionen Euro

Der Vorarlberger Strumpf- und Wäschehersteller Wolford wird die mit dem künftigen chinesischen Mehrheitsaktionär Fosun vereinbarte 22 Millionen Euro schwere Kapitalzufuhr bis Ende August umsetzen.

Dies geht aus der am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlichten Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung hervor, auf der auch der Aufsichtsrat neu gewählt wird.

Der Ausgabepreis entspricht genau dem Kaufpreis, den die Kernaktionäre für ihre Aktien von Fosun erhalten. Der Preis liegt unter dem aktuellen Aktienkurs von 13,60 Euro und dem Übernahmeangebotspreis von 13,77 Euro je Aktie. Die Annahmefrist für das Fosun-Übernahmeangebot an die restlichen Wolford-Aktionäre läuft noch bis einschließlich 7. Mai 2018. Gegebenenfalls kann eine Nachfrist bis 13. August gewährt werden.

Delisting nicht ausgeschlossen

Bisher steht nicht fest, ob Fosun die Notierung von Wolford in Wien und/oder Frankfurt beenden will, ein Delisting der Aktie ist nicht ausgeschlossen. Die zwischen den Wolford-Kernaktionären und Fosun paktierte Übernahme der Mehrheit liegt derzeit bei den Kartellbehörden. Der Kaufvertrag über die Mehrheitsbeteiligung von 50,87 Prozent datiert vom 1. März. Verkauft wurden die bestimmenden Anteile von der WMP Familien-Privatstiftung, Sesam Privatstiftung und M. Erthal & Co. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. und nahe stehender Personen.