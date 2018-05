Wolford AG mit neuem Aufsichtsrat

Bregenz - Der Aufsichtsrat des börsenotierten Vorarlberger Strumpf-und Wäscheherstellers Wolford hat sich neu konstituiert.

Zur neuen Vorsitzenden in der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag in Bregenz wurde Dr. Junyang “Jenny” Shao gewählt, neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist Thomas Dressendörfer. Zudem beschloss die Versammlung die geplante Kapitalzufuhr von 22 Mio. Euro.

Die 1981 geborene Junyang Shao ist seit 2016 Geschäftsleiterin der Fosun Fashion Group. Seit 2017 ist die chinesische Betriebswirtin, die in Deutschland studierte, zudem in der Geschäftsführung des bayrischen Technologieunternehmens Koller Group und Aufsichtsratsmitglied des Modeunternehmens Tom Tailor Holding, die wie Wolford alle zum Einflussbereich des chinesischen Investors Fosun gehören. Ihr Mandat läuft bis zur 35. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für 2021/22 entscheidet. Sie löst damit als Vorsitzende Claudia Beermann ab, die weiter Mitglied des Gremiums bleibt. Diese folgte Mitte September 2017 auf Antonella Mei-Pochtler, die aus dem Aufsichtsrat ausschied, um sich am laufenden Bieterprozess um Wolford beteiligen zu können.

Thomas Dressendörfer, geboren 1958, ist seit Mitte 2016 als Finanzchef für die Tom Tailor Holding tätig, er gilt als Spezialist für Turnarounds bei Transaktionsprozessen. Der bisherige stv. Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Tschol, der im September erstmals in das Gremium berufen wurde und inzwischen Vorstand der Zumtobel Group AG ist, ist zurückgetreten. Ebenfalls scheidet Lothar Reiff aus. Weitere Mitglieder sind Birgit Wilhelm (bis 2021/22) und – vom Betriebsrat nominiert – Anton Mathis und Christian Medwed.

Die Hauptversammlung genehmigte zudem die mit dem künftigen chinesischen Mehrheitsaktionär Fosun vereinbarte 22 Mio. Euro schwere Kapitalzufuhr, die bis Ende August umgesetzt sein soll. Die Kapitalzufuhr über eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um nominell 12,5 auf 48,85 Mio. Euro durch die Ausgabe von rund 1,7 Millionen neuen Aktien zum Preis von 12,80 Euro je Aktie wurde bereits im März anlässlich der paktierten Übernahme der Mehrheit von 50,87 Prozent zwischen den Wolford-Kernaktionären und dem künftigen Hauptaktionär Fosun vereinbart.

Fosun-Einstieg mit 50,87 Prozent bei Wolford abgeschlossen Die Anfang März bekanntgegebene Übernahme von 50,87 Prozent am Vorarlberger Strumpf-und Wäschehersteller Wolford durch den chinesischen Investor Fosun ist abgeschlossen. Das Closing sei heute Freitag erfolgt, teilte Wolford am Abend mit. Das Übernahmeangebot an den Streubesitz läuft hingegen noch bis Montag 17 Uhr.

Fosun hat die Anteile von der WMP Familien-Privatstiftung, Sesam Privatstiftung und M. Erthal & Co. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sowie von nahe stehenden natürlichen Personen um 12,80 Euro je Aktie gekauft. In Summe waren das 50,87 Prozent am Grundkapital. An den Streubesitz gibt es ein Pflichtangebot für 13,77 Euro je Aktie, das bis zum 7. Mai 2018 (17 Uhr) läuft. Gegebenenfalls kann eine Nachfrist bis 13. August gewährt werden.

Bisher ist nicht bekannt, ob ein Ausschluss nach dem Gesellschafterausschlussgesetz (Squeeze out) erfolgen soll, falls das Angebot dazu führen sollte, dass der Bieter nach dem Pflichtangebot oder später mehr als 90 Prozent der Wolford-Stimmrechte hält.