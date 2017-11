Wolfgang Bosbach: "Sebastian Kurz muss der Versuchung widerstehen, Nationalismus mit Patriotismus zu verwechseln"

Im Rahmen des 34. Vorarlberger Wirtschaftsforum war auch der bekannte deutsche Politiker Wolfgang Bosbach zu Gast. Was er über die neue ÖVP, Sebastian Kurz und eine Koalition mit der FPÖ denkt, hat er uns im Interview verraten.

CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach ist in Deutschland für seine klaren Worte bekannt und scheute in der Flüchtlingsfrage auch nicht vor Kritik an seiner eigenen Kanzlerin, Angela Merkel, zurück. Am Donnerstag war Bosbach beim 34. Vorarlberger Wirtschaftsforum zu Gast.