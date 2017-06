Wolff will Piloten in Montreal nicht mit Stallorder bremsen

Der Mercedes-Teamchef hält nichts von einer solchen Taktik - © APA (AFP)

Titelverteidiger Mercedes setzt trotz verlorener Pole Position in der Formel-1-Weltmeisterschaft auf den internen Konkurrenzkampf. Teamchef Toto Wolff betonte am Dienstag in einer Aussendung des Teams, dass Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auch beim Großen Preis von Kanada in Montreal am kommenden Sonntag keine Stallorder bremsen werde.