Wohnzeile4: Bregenzerwälder Wohngeschmack für Wien

Seit 16 Jahren versorgt Susanne Nussbaumer die Wiener mit ausgefallenen Designermöbel. Die Bregenzerwälderin hat sich mit der Wohnzeile4 in der Bundeshauptstadt etabliert.

Designermöbel aus aller Welt

16 Jahre später hat sich die Wohnzeile4 in der Linken Wienzeile, am Naschmarkt, in der Bundeshauptstadt etabliert. Im Angebot finden sich Designermöbel aus aller Welt, die das dreiköpfige Team überzeugt haben. Die Wiener Kundschaft schätzt in der Wohnzeile4 die maßgeschneiderte Beratung und das persönlich ausgewählte Sortiment aus aller Welt. Hier lässt man sich gerne inspirieren. Und so zählen zur Kundschaft nicht nur Private Wohnungs- und Hausbesitzer, sondern auch Hotels, Firmen und Restaurants.

Wir trafen die Bregenzerwälderin noch vor dem Abflug zur nächsten Messe in Köln um zu erfahren, wie sich Vorarlberger Möbelgeschmack in Wien schlägt. (VOL.AT)