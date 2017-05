Wohnungsbrand in Linz: Sieben Menschen gerettet

Ein Kerze löste den Brand aus - © APA (fotokerschi.at)

Bei einem Wohnungsbrand in Linz hat die Feuerwehr in der Nacht auf Montag sieben Personen ins Freie gerettet. Diese hatten aufgrund des dichten Rauches nicht mehr selbst flüchten können. Die 63-jährige Bewohnerin der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch eine Kerze ausgelöst, so die Polizei.