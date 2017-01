Wohnungsbrand in Innsbruck brach in der Küche aus

Flammen griffen auf obere Etagen über - © APA

Nach dem Brand, der am Samstag in einem Innsbrucker Wohnhaus eine Tote und eine Schwerverletzte gefordert hat, gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer in der Küche der 84-jährigen verstorbenen Frau ausgebrochen ist. Eine technische Ursache im Bereich der dortigen Sitzbank wird ausgeschlossen, möglicherweise hat die Frau aber mit einem offenen Feuer hantiert.