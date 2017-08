Wohnungsbrände in der Steiermark

Das Rote Kreuz und ein Notarzt versorgten den 58-Jährigen - © APA (BF GRAZ)

Bei einem Wohnungsbrand in Graz ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann verletzt worden, bei einem weiteren in der Obersteiermark am Dienstag entstand hoher Sachschaden. Dies teilten die Landespolizeidirektion und die Feuerwehr am Mittwoch mit. Der 58-jährige Grazer Wohnungsinhaber wurde unter schwerem Atemschutz von den Einsatzkräften geborgen und ins LKH gebracht.