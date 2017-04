Wohnungen mit dem gewissen Service

Werdenbergpark: Mit wohn-iQ selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben.

Die Bauarbeiten bei der Wohnanlage Werdenbergpark schreiten zügig voran. Sowohl die Gebäude an der Fohrenburgerstraße als auch die Mehrfamilienhäuser an der Werdenbergerstraße wachsen in die Höhe. Bereits Ende des Jahres sollen die ersten Wohnungen an die neuen Bewohner übergeben werden. Wohnungen, die mehr können, weil sie eine Zukunftsoption beinhalten.