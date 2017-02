Wohnraumschaffung für junge Familien

Insgesamt 42 Wohnungen umfasst die Wohnraumoffensive der Gemeinde Dalaas. Die Vogewosi-Anlage mit Mietwohnungen ist fertiggestellt und bezogen, auch die Wohnungen in der Oberen Gasse in Wald a. A. konnten schon übergeben werden. Die weitere Wohnanlage mit sechs Eigentumswohnungen neben dem Tennisplatz in Wald a. A. wird noch in diesem Jahr fertiggestellt. Ein weiteres Bauprojekt mit Miet- und Mietkaufwohnungen steht an. Die „Alpenländische Heimstätte“ startet den gemeinnützigen Wohnbau im Bereich „Untermarias“. Die Gemeinde Dalaas hat im Bereich „Auf der Höhe“ Baugründe erworben, um diese jungen Bauwerbern zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen.