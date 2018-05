Wohnraum durch Nachverdichtung

Eine gut umgesetzte Nachverdichtung schafft wertvollen zusätzlichen Wohnraum und hilft Kosten zu senken.

Bauen heißt individuellen Wünschen nachzugeben. Dabei stößt man an raumplanerische Grenzen – denn Grund und Boden ist rar. Jeder weiß, dass die Anschaffungskosten für Wohnraum – besonders die Grundstückspreise – massiv gestiegen sind. Wer kennt ihn nicht, den Wunsch „die Kinder sollen ums Haus spielen können“. Das ist einer der Gründe, warum das typische Einfamilienhaus oft mittig auf einem Grundstück steht. In zahlreichen räumlichen Entwicklungskonzepten versuchen Vorarlberger Gemeinden nun die sinnvolle Nachverdichtung zu forcieren. Zubauten und Sanierungen sind Wege zum Ziel.

Raum sinnvoll nutzen

Im dicht besiedelten Rheintal, wo Grund und Boden zur raren Ware zählt, leben oft wenige Personen auf großer Fläche. Die bestehenden Einfamilienhäuser – viele wurden vor Jahrzehnten von der geburtenstarken Generation der Babyboomer erstellt – haben ein riesiges Erweiterungspotenzial. Damals wies auch hierzulande die durchschnittliche Einfamilienhausparzelle 660 Quadratmeter auf, und damit knapp doppelt so viel wie heute. Auf diesen Grundstücken gibt es viele Möglichkeiten zur Erweiterung: durch Anbauten, Aufstockungen oder sogar Ersatzneubauten. Statt ein bis zwei Personen wie bisher könnten vier und mehr auf dem Grundstück wohnen. Wer nachverdichten möchte, sollte dies mit den richtigen Partnern gut geplant durchführen. Zwei Gebäude parallel zueinander anzuordnen, wie es teilweise vorkommt, nimmt beiden Wohnparteien Licht und Grünraum. Aufstockungen oder Anbauten – bei denen weder eine Beeinträchtigung durch weniger Licht, mehr Lärm oder erschwerte Zufahrten entstehen – sind zu bevorzugen.

(Erschließungs-)Kosten sparen

Eine Reihe von Vorteilen macht es lohnend, eine Nachverdichtung anzudenken: Man erspart sich die Grundstücks- und Erschließungskosten, die über Drittel der Gesamtkosten eines Neubaus ausmachen. Die Aufteilung der Sanierungs- und Aufstockungskosten kann auf zwei oder mehrere Parteien erfolgen. Je nachdem mit wem eine Nachverdichtung durch-/ausgeführt wird. Verwandet, Freunde etc. Das Gebäude im Bestand verfügt oft über eine zentrale Lage, eine gute Einbettung und Infrastruktur und ist rundherum bereits verbaut, sodass man ein Bild des Umfelds und der Nachbarn hat. Mag. Susanna Ajkovic von der Plattform Partnerbetriebe Traumhaus Althaus führt dazu aus: „Jede Gesamtsanierung bietet die Chance, ein Gebäude und seine Funktion neu zu fassen. Hat man Zugang zu einem sanierungswürdigen Objekt, rentiert es sich nachzudenken: Bestehen noch andere Möglichkeiten wie eine klassische thermische Sanierung? Lässt sich das Gebäude teilen, aufstocken, neuen Bedürfnissen anpassen wie: offene Räume und mehr Licht?“

Sanierungsförderung

Das Land Vorarlberg unterstützt Sanierungen mit interessanten Förderungen. Wird im Zuge der Althaussanierung eine bestehende Wohnung oder ein bestehendes Eigenheim oder Reihenhaus erweitert, so kann die gesamte Förderung als Sanierungsförderung erfolgen, wenn die bestehende Fläche überwiegt. Zubauten mit maximal 100 m² Nutzfläche können als Sanierung gefördert werden, sofern zeitgleich eine thermische Sanierung des Wohnhauses erfolgt. Die Umnutzung bisher nicht für Wohnzwecke genutzter Flächen in bestehender Bausubstanz (z. B. Ausbau eines vorhandenen Dachbodens oder einer Garage, Umnutzung von Gewerbeflächen in Wohnungen) können im Rahmen der Sanierung gefördert werden, wenn deren Gesamtnutzfläche gemeinsam maximal 150 m² beträgt.

Basisförderungen bei Sanierungen

Wer an seinem Wohnhaus Bauteile wie Außenwände, Decken, Fenster thermisch verbessert oder die Heizanlage erneuert, kommt in den Genuss der Basisförderung. Neben dem Erfüllen persönlicher Förderkriterien (Einkommen, Wohnsitz etc.) ist das Einhalten von energetischen Mindestkriterien erforderlich, die geringfügig strenger sind, als es das Baugesetz ohnehin vorschreibt. Die Basisförderung wird erhöht, wenn die Sanierung besonders energieeffizient ausfällt. Einige wenige ökologische Mindestanforderungen sind bei der Materialwahl einzuhalten. Je Quadratmeter Bauteilfläche werden bei Dachsanierungen und Außenwänden bis zu 240 Euro (inkl. Nawaro-Bonus – nachwachsende Rohstoffe) und bei Fenstern bis zu 770 Euro (inkl. Sicherheitsbonus und zuzüglich 80 Euro für außenliegenden Sonnenschutz) angesetzt. Die Liste der förderbaren Sanierungsmaßnahmen wurde im Rahmen der Richtlinie 2018/19 deutlich erweitert. So zählen unter anderem auch Balkonsanierungen, Neuerschließungen durch Treppenhäuser, Kaminsanierungen und die Behebung von Wärmebrücken, die nicht im Energieausweis abgebildet werden, zu den Sanierungsmaßnahmen.

Verschiedene Boni