Wohnhausbrände in der Steiermark und Niederösterreich

Brand in einem alten Reihenhaus - © APA (BFV LIEZEN)

Wegen Wohnhausbränden mussten die Feuerwehren am Weihnachtsabend in der Steiermark und in Niederösterreich ausrücken. Dabei kam es sowohl in Rottenmann (Bezirk Liezen) und in Mödling zu Bränden im Bereich des Dachstuhls. In der Steiermark wurde der Bewohner des Hauses von seinem Sohn gerettet und nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Rottenmann gebracht.