Wohnhaus in NÖ in Brand – Anrainer wollte Feuer löschen

Das Feuer dürfte im Bereich von Müllbehältern entstanden sein - © APA

Acht Feuerwehren sind in der Nacht auf Donnerstag bei einem Wohnhausbrand in Langenlois (Bezirk Krems-Land) im Einsatz gestanden. Ein Anrainer versuchte, den Brand selbst zu löschen – als die Hilfskräfte eintrafen, stand er mit einem Gartenschlauch auf dem Dach im Rauch, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Der Mann wurde zur Kontrolle in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert.