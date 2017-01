Wohnhaus im Südburgenland abgebrannt

Niemand hielt sich im Haus auf - © APA (STADTFEUERWEHR OBERWART)

In Stegersbach (Bezirk Güssing) im Südburgenland hat es am Donnerstag gegen 4.15 Uhr Alarm für die Feuerwehr gegeben. In einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen. Sieben Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt. Das Haus, in dem sich keine Personen aufhielten, brannte völlig ab, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.