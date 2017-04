Wohnen wie ein Sportprofi: Jan Ullrichs Villa zu verkaufen

Ex-Radprofi Jan Ullrich zieht um und will deshalb seine Villa am Bodensee an den Mann oder die Frau bringen. Für das Haus mit Seepanorama muss man aber tief in die Tasche greifen, denn laut Immoscout24.ch will Ullrich fast drei Millionen Franken für die Traumvilla.

“Wohnträume”

430 Quadratmeter Wohnfläche und zehn Zimmer hat die Villa in Scherzingen TG zu bieten, die Grundstücksfläche beläuft sich auf 1289 Quadratmeter. Gebaut wurde das Haus zwar schon in den 7oern, doch 2009 wurde es komplett saniert. Auf immoscout24.ch heißt es “Unsere sonnige Villa überzeugt mit ihrem traumhaften, unverbauten Rundblick auf Bodensee und Berge. Die hellen und hohen Räume strahlen Wärme aus und bieten viel Raum zur Verwirklichung Ihrer Wohnträume.”

