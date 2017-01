Wohnen mit Wärme. Wir hoffen, dass es bei Ihnen bald knistert

Qualität beim Material, bei der Umsetzung und beim Service garantieren Ihnen eine langlebige und autonome Heizmöglichkeit in Ihrem Haus. Natürlich dient der Ofen nicht nur der Sicherheit warmer Räume, sondern vermittelt das wohlige Gefühl, das der Mensch beim Knistern eines Feuers verspürt. Lassen Sie sich verführen!

Umfangreiches Angebot

Unser Angebot als Hafnerbetrieb geht von der Eigenmarke „Bellissimo“ über individuell geplante Kachelöfen bis zu der von uns exklusiv vertretenen Marke „Monolith“. Unsere Leidenschaft ist der Aufbau von individuell geplanten und handwerklich gebauten Öfen und das schon mehr als 120 Jahre. Dazu bieten wir eine Vielzahl von Kaminöfen bis zum Designfertigteilkamin – alles zu sehen in unseren Ausstellungen in Götzis und Nenzing. Als POOL-Ofenbau können wir Synergien noch besser nutzen und unsere vielseitigen Leistungen für Sie zugänglich machen. Wir bieten Ihnen eine umfangreiche und individuelle Auswahl an Öfen, Fliesen und Natursteinen in Götzis, Hohenems und Nenzing. Wir sind begeistert von allem, was Sie glücklich macht, Feuer ist dabei unser Element, das wir für Sie in den schönsten Rahmen bringen.

Lastenstraße 7, 6840 Götzis, T. 05523 53555-0, ofen@fliesenpool.com

Bundesstraße 114, 6710 Nenzing, T. 05525 62395-0, nenzing@ fliesenpool.com