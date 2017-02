Wohnen in See- und Stadtnähe

Hervorragende Anbindung gewährleistet hohe Mobilität - © Rhomberg

Bregenz – Die großzügige und moderne Wohnanlage entsteht in einer besonderen, zentrumsnahen, ruhigen und in einer Sackgasse befindlichen Lage in der Stadt Bregenz.Nur wenige Gehminuten von der Bregenzerach und nur wenige Fahrradminuten vom Bodensee und Stadtzentrum entfernt.