Wohin in Bludenz

27. Jänner, 15 Uhr kinder.welten: „Kein Päckchen für Sando“; Remise Bludenz. Eine berührende Geschichte über Ausgrenzung und Migration. Für Kinder ab 6 Jahren. Kartenvorverkauf: Bludenz Kultur, bei allen ländleTicket-Vorverkaufsstellen sowie im Tourismusbüro Bludenz. Infos: Bludenz Kultur, Tel. 05552 63621-236, www.bludenz-kultur.at

27. Jänner WSV Bludenz, Skigebiet Brand: FIS Herren Rennen, Riesentorlauf, ARGE FIS-Rennen Brandnertal. Infos: WSV Bludenz, www.wsv-bludenz.at

27. Jänner, 20 Uhr Villa K.: 12. Pröbifestival. Infos: Tel. 05552 33023, www.villak.at

28. Jänner WSV Bludenz, Skigebiet Brand: FIS Herren Rennen, Riesentorlauf, ARGE FIS-Rennen Brandnertal. Infos: WSV Bludenz, www.wsv-bludenz.at

28. Jänner, 8 – 12 Uhr Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt in der Altstadt/Innenstadt

28. Jänner, 20 Uhr Villa K.: 12. Pröbifestival. Infos: Tel. 05552 33023, www.villak.at

28. Jänner, 14 Uhr SPÖ Frauen Bludenz; Stadtsaal Bludenz: Kaffeekränzchen mit musikalischer Umrahmung durch das „Bergler Duo“, große Tombola. Kartenvorverkauf bei Bickel Heimtextilien. Infos: Erika Pichler, Tel. 0650 5211154, pichler.erika@telering.at

28. Jänner, 20 Uhr Maskenball der Funkenzunft Rungelin; Zunftlokal Haldenweg. Infos: Funkenzunft Rungelin, Michael Neyer, Tel. 0677 61722994, michael.neyer@gmail.com, www.hutschla.at<

29. Jänner, 10.30 Uhr WSV Bludenz; Skigebiet Tschengla: Sparkasse Bludenz Stadt-Schülermeisterschaft 2017 der Bludenzer Schulen l Schi Alpin. Preisverteilung ist um 18.00 Uhr im Stadtsaal Bludenz. Infos: WSV Bludenz, www.wsv-bludenz.at

29. Jänner, 14.30 Trauercafe Trauer – Zeit – Raum: Hospiz Vorarlberg lädt zum Trauercafé. Betreutes Wohnen, Spitalgasse 10a. Eine Initiative von Hospiz Vorarlberg in Kooperation mit der Stadt Bludenz und der Pfarre Heilig Kreuz. Infos: Hospiz Vorarlberg, Tel. 05552 200-1100, www.hospiz-vorarlberg.at

VORSCHAU: TOP-EVENTS:

12. Februar 2017 Rungeliner Maskenlauf

25. und 26. Februar 2017 Bludenzer Fasnat mit JÖRI-Party am Samstag und

JÖRI-Umzug am Sonntag

5. März 2017 Traditionelles Funkenabbrennen in Bludenz

14. März 2017 Naturfreunde Bludenz: Bergfilmfestival

2. April 2017 Bludenz-läuft 2017 beim Riedmillerplatz Bludenz

15. April 2017 Endlich Ostern! Der Osterhase kommt nach Bludenz

19. April 2017 Kabarett Luis aus Südtirol

28. bis 30. April 2017 UNIKAT B. l Angewandt Kunst und Design

07. Mai 2017 Frühjahrsmarkt in Bludenz

12. bis 14. Mai 2017 Fohrenburger Brauereifest

www.bludenz.at, www.bludenz.travel