Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 24. bis Sonntag, 27. Mai 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 24. Mai, 20 Uhr: tanz.art, Tanztheater: BIG BIRD – Panorama Dance Theater, Remise Bludenz. Balance in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Mit einem musikalischen Hochgenuss beendet die Kultur.LEBEN Veranstaltungsreihe ihr Kammermusikprogramm im Frühjahr. Der bekannte Konzertmeister und Primgeiger der Wiener Philharmoniker, Rainer Honeck, ist mit seinen Philharmonischen Freunden mit Werken von Bruckner und Schönberg zu Gast in der Remise Bludenz. Eintritt: VVK EUR 14,00/EUR 12,00, AK EUR 16,00/EUR 14,00. Karten und Infos: bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen, im Tourismusbüro Bludenz und bei Bludenz Kultur, www.remise-bludenz.at

Donnerstag, 24. bis Sa, 26. Mai: Muttersberg – „tre concerti“: Am 24., 25. und 26. finden im Alpengasthof Muttersberg jeweils ab 20.00 Uhr drei brillante Konzerte zu den Themen Flamenco (Andrés Ángel), Jazz (milk.) und Chanson (Rebecca Anouche) statt. Ein dreitägiger, musikalischer Hochgenuss auf brillantem Niveau. Aus Sevilla, Spanien, präsentiert sich Andrés Ángel mit seinem Show-ensemble als virtuos-leidenschaftlicher sowie als poetisch-aversierter Flamencogittarist mit typisch spanischem Temperament am 24. Mai 2018. Am 25. Mai 2018 konzertiert aus Verona, Italien, das Jazzmusiker-Trio “milk.”, mit traditionellen Klangbildern sowie mit ästhetischen Arrangement, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und schließlich wird am 26. Mai 2018 das Ensemble “Rebecca Anouche feat. KoA” aus Graz, Chansons avec esprit aufbieten. Auch diese Aufführung ist ein gefühlvoller und leidenschaftlicher Chanson-Einblick in ein konzertantes Charisma für alle Sinne. Tickets bekommen Sie unter: +43 5552 68 035, Email: alpengasthof@muttersberg.at. 1 Konzertbesuch: € 29,- p/P, 3 Konzertbesuche: € 69,- p/P

Freitag, 25. Mai, 18 Uhr: Musikschule Bludenz: Tanzaufführung. Die Tanzklasse von Racquel Del Rosario zeigt an diesem Abend unter dem Titel „Jukebox“ die tänzerische Arbeit dieses Schuljahres. Ca. 80 Kinder und Jugendliche führen ihre Choreographien in einer eindrucksvollen Show, die immer zu den Highlights im jährlichen Veranstaltungskalender der Musikschule gehört. Das Team der Städtischen Musikschule freut sich auf ihren Besuch! Der Eintritt ist frei! Freiwillige Spenden werden gerne entgegengenommen. Infos: Musikschule Bludenz, T +43 5552 63621-426, www.bludenz.at/musikschule

Freitag, 25. Mai, 8.30-18 Uhr: Wilde Weiber, zauberhafte Damen, himmlische Wesen l Unikate aus Pappmaché: Ausstellung mit Barbara Schwärzler, Tyrolia Buchhandlung Bludenz. Die bekannte Künstlerin Barbara Schwärzler stellt ihre einzigartigen “Wilden Weiber” in der Tyrolia Bludenz. www.tyrolia-verlag.at

Freitag, 25. Mai, 20 Uhr: bühne.frei: Konzert mit Christian Wachter, Remise Bludenz. Werke von Bach, Chopin und Mussorgsky. Christian Wachter erhielt seinen ersten Klavierunterricht bei Michael Plangg und Helmut Binder. Nach einem Vorbereitungsstudium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien bei Jan Jiracek absolvierte er sein Studium mit dem Diplôme supérieur d’exécution bei Réna Shereshevskaya und Nelson Delle Vigne an der École Normale Cortot in Paris. Konzerte führten ihn nach Frankreich, Israel, Litauen, Mallorca (Valdemossa), Russland und USA (mit Philippe Entremont) wo er solistisch und kammermusikalisch auftrat. Er besuchte Meisterkurse u. A. bei Anne Queffelec, Jean Phillippe Collard und Bernd Glemser. Eintritt: VVK EUR 10,00/EUR 9,00, AK EUR 12,00/EUR 11,00. Infos und Karten: bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen, im Tourismusbüro Bludenz und bei Bludenz Kultur, www.remise-bludenz.at

Samstag, 26. Mai, 8-12 Uhr: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt, Altstadt Bludenz.

Samstag, 26. Mai, 10-14 Uhr: Brot & Strudelmarkt in der Altstadt. Die Bludenzer Bäcker und Konditoren heizen den Ofen an und präsentieren ihr Handwerk in der Altstadt: Zahlreiche Brot- und Strudelvariationen können vor Ort verkostet werden. Livemusik mit „BreitbÄnd“. Infos: Bludenz Stadtmarketing T +43 5552 63621 260, www.bludenz.at

Samstag, 26. + So. 27. Mai: GIOIA Chor singt die „Latin Jazz Mass“, St. Laurentiuskirche Bludenz. Martin Völlinger schrieb zwischen 2006 und 2008 „The Latin Jazz Mass“, in der er seiner Begeisterung für afro-kubanische, brasilianische und karibische Rhythmen nachging. Es ist ein bis zu 8-stimmiges Werk entstanden, in dem Zuversicht, Hoffnung und Glück im Vordergrund stehen. Unterstützt wird der Chor dabei von einem Jazztrio (Piano, Bass, Schlagzeug) und einem Solosaxofon. Eine besondere Herausforderung ist das a cappella gesungene „Ave Maria“, welches schon bei vielen europäischen Chorfestivals begeistert gefeiert wurde. Im Mai 2018 wagt sich der Gioia Chor aus Bludenz an diese große Aufgabe. Nach den Konzerten „O nata lux“ 2013 (Krönungsmesse W.A. Mozart“) und den Konzerten „I will praise thee, o Lord“ 2015/2017 („Missa deus est caritas“ von M. Länger) ist das der Abschluss unserer „Trilogie der Messen“. So unterschiedlich kann die Vertonung der liturgischen Texte sein und erfahren werden. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch bei unseren 2 Konzerten. Sa, 20 Uhr und So, 18 Uhr. Kartenvorverkauf ab 16.04.2018: Alpenregion Tourismus Bludenz, Rathausgasse 12, T +43 5552 30227.

Sonntag, 27. Mai, 9-16.30 Uhr: Freilandschau Kleintierausstellung im Garten vom Jugendhaus Villa K. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt. Infos: Kleintierzuchtverein Bludenz, www.kleintierzuchtverein-v11.at