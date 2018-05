Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13. Mai 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Samstag, 12. Mai: WIGE Muttertagsaktion: Ausgabe eines süßen Präsents in den Bludenzer Fachgeschäften. Infos: WIGE Bludenz, T +43 5552 63621-258, www.wigebludenz.at

Samstag, 12. Mai, 19.30 Uhr: Kultur.LEBEN: Yunus Kaya. Klavierrezital – Werke von Scarlatti, Ravel und Liszt; Remise Bludenz. Der Pianist Yunus Kaya führt als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland. In der Kultur.LEBEN Veranstaltungsreihe ist der begabte Musiker mit Werken von Scarlatti, Ravel und Liszt zu hören. Eintritt: EUR 25,00. Kartenvorverkauf: Hypo-Filialen Vorarlberg, Gemeinde Nüziders sowie im Tourismusbüro Bludenz und an der Abendkasse. Infos: Bludenz Kultur, T +43 5552 63621-236, www.remise-bludenz.at