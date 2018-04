Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 27. bis Montag, 29. April 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 27. Apr., 14.30 Uhr: Musik am Nachmittag: Es musiziert das Ensemble Plus mit Sängerin Nina Fleisch. Von klassisch klassisch wird’s nach der Pause klassisch nostalgisch. Während der Pause gibt es Kaffee und Kuchen, welcher im Eintrittspreis inbegriffen ist. Kartenreservierung ist in der Abteilung Soziales, Gesundheit: 05552/63621-243; Kartenpreis von: € 5,00 ist vor Ort zu bezahlen. Infos: www.bludenz.at

Samstag, 28. Apr., 8-12 Uhr: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt, Altstadt Bludenz.

Samstag, 28. Apr., 14-17 Uhr: Musikschule Bludenz: Tag der offenen Tür – „Ein Haus voller Musik“. Unter dem Motto „Ein Haus voller Musik“ stellt die Städtische Musikschule ihre Angebote vor und informiert über alle Fragen, die mit musikalischem Lernen zu tun haben. Das Ausprobieren der Instrumente gehört ebenso dazu, wie Vorführungen in den Bereichen Instrumentales, Vokales und Tanz, sowie Mitmachstunden in der Musikalischen Früherziehung und im Tanz. Für das leibliche Wohl ist auch wiederum gesorgt. Das Team der Städtischen Musikschule freut sich auf ihren Besuch! Der Eintritt ist frei! Infos: Musikschule Bludenz, T +43 5552 63621-426, www.bludenz.at/musikschule

Sonntag, 29. Apr., 9.45 Uhr: Erstkommunion, Pfarrkirche Herz Mariae. Infos: Pfarramt Herz Mariae, T +43 650 7902887, Bernadette Summer.

Sonntag, 29. Apr., ab 14.30 Uhr: Trauercafe Trauer – Zeit – Raum: Hospiz Vorarlberg lädt zum Trauercafé. Hospiz Vorarlberg bietet Trauercafé im Betreuten Wohnen, Spitalgasse 10a, in Bludenz an. Die Trauer um einen nahestehenden Menschen bedeutet für die Zurückbleibenden oft nicht nur eine schwere, sondern manchmal auch sehr einsame Zeit. Trauernde sollen und dürfen sich jedoch die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben. Dabei kann der Austausch mit anderen Betroffenen hilfreich sein. Einmal monatlich werden deshalb in mehreren Gemeinden Trauercafés angeboten. Es ist ein offenes und unverbindliches Angebot für trauernde Menschen, unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt und unabhängig von Alter, Konfession oder Nationalität. Bei einem gemeinsamen Frühstück bzw. Nachmittagskaffee können sich in geschützter Atmosphäre Menschen treffen, denen das Gefühl der Trauer vertraut ist und mit anderen über ihren Schmerz und die Veränderungen in ihrem Leben sprechen. Dabei steht es jedem offen, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen oder einfach nur da zu sein, zuzuhören und einen Kaffee zu trinken. Die Treffen werden von ehrenamtlich tätigen TrauerbegleiterInnen begleitet. Eine Anmeldung ist keine erforderlich. Weitere Termine: 27.05., 24.06., 30.09., 28.10., 25.11. und 16.12.2018. Eine Initiative von Hospiz Vorarlberg in Kooperation mit Stadt Bludenz und der Pfarre Heilig Kreuz. Infos: Hospiz Vorarlberg, T +43 5552 200-1100, www.hospiz-vorarlberg.at

Wöchentliche Veranstaltungen:

Winter-Betriebszeiten 2018 | Muttersberg, bis 29.04.2018 Wochenendbetrieb FR/SA/SO von 09.00-17.00 Uhr, ab 01.05.2018: täglicher Fahrbetrieb. Öffnungszeiten Alpengasthof: 09.30-16.45 Uhr, Infos: Muttersberg Seilbahn, T +43 5552-68035, Alpengasthof Muttersberg: T + 43 664-88312665, www.muttersberg.at

Jeden 2. Sonntag l 10.30 Uhr l Heilig Kreuzkirche, Bludenz

Familiengottesdienst. Infos: Pfarre Hl. Kreuz Bludenz, T +43 5552 62219-11, www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at

Jeden Montag l 08.00-17.00 Uhr l Altstadt Bludenz

Krämermarkt. Termin April: 30.04.2018

Jeden Mittwoch l 08.00-16.00 Uhr + jeden Samstag l 08.00-12.00 Uhr l Altstadt Bludenz, Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt. Termine April: 25. und 28.04.2018

Jeden Montag l 19.00 Uhr l Fohren-Center

Gratis Pokerturnier. Infos und Anmeldung auf www.barpokerseries.com

Jeden Dienstag l 17.00 Uhr l Illwerke-Kantine, Vandans

Bridgeclub Bludenz: Bridgeabende. Anmeldung: T +43 650 5809995

Jeden 2. Dienstag im Monat l Vereinslokal Naturfreunde I Jellerstraße

Naturfreunde Bludenz: Treffen der Fotogruppe, Termine auch nach Vereinbarung möglich. Infos: Walter Kegele, T +43 680 2163779, nfb.foto.walter@gmail.com

Jeden Dienstag l 17.15-18.30 Uhr l Bundesrealgymnasium/Turnhalle, Bludenz

Zack & Poing „Zirkus-Werkstatt“ in Bludenz: Fortlaufendes Zirkustraining für Kinder ab 6 Jahren. Im Zirkus haben alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit ihre Fähigkeiten und Begabungen einzubringen. Die Kinder sollen Zirkusluft schnuppern und ihre Talente ausleben, kreativ sein und als Nachwuchs-ArtistInnen im Rampenlicht stehen können, dabei Hemmungen abbauen und Selbstvertrauen finden. In der Zirkus-Werkstatt geht es um das Erlernen verschiedener Zirkusdisziplinen (Seiltanz, Kugellaufen, Jonglage, Einradfahren, Luft-Akrobatik, Artistik, uvm), und vor allem um Experimentierfreude, kreatives Spiel und viel Bewegung. Anmeldung bei: Sebastian Gerer, T +43 699-17448707 bzw. zackundpoing@gmx.net. Infos: Sarah Bont, Zirkustrainerin bei Zack & Poing – Verein zur Förderung von Artistik, Bewegungskunst und Kultur, T +43 680 1276679, www.zackundpoing.at

Jeden Mittwoch l ab 13.00 Uhr l Clubheim Laurentiuspark

Senioren-Jassen. Infos: Seniorenclub Bludenz, Obmann Josef Gantner, T +43 664 4060315, josef.gantner@aon.at, www.seniorenclub-bludenz.at

Jeden Mittwoch l 20.00-21.30 Uhr l Sporthalle Gymnasium Bludenz Naturfreunde Bludenz: Gemischte Volleyballgruppe. Immer mittwochs außer an Feiertagen und in Ferienzeiten. Info: Arno Strecker, T +43 664 1651998; bludenz@naturfreunde.at; www.bludenz.naturfreunde.at

Jeden 1. + 3. Donnerstag im Monat l 09.00 Uhr l Zäwas, Kirchgasse 8, Bludenz

„Donnschtig-Café“ im Zäwas: Kaffee trinken, Kontakte knüpfen und gute Gespräche führen – das alles bietet das Donnschtig-Café als neuer Treffpunkt in Bludenz jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Im Begegnungsraum Zäwas können Menschen Kaffee trinken, Zeitung lesen, Gespräche führen, nach Informationen fragen, sich engagieren, unsere vielfältigen Angebote nutzen und vieles mehr. Die Türen stehen für alle offen – egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, egal ob mitten im Leben oder am Rande der Gesellschaft stehend. Neben dem gemütlichen Beisammensein findet aber auch ein buntes Veranstaltungsprogramm der Pfarrcaritas statt. So bietet zum Beispiel jeden ersten DO im Monat ein Impulsreferat viele Möglichkeiten zur anschließenden Diskussion. Kontakt: Eva Korn, T +43 676 884204011 oder Susanne Jennewein, T +43 676 884204017, Mail: donnschtigcafe@caritas.at

Jeden Freitag l 18.00–20.30 Uhr l Boulderhalle Klimmerei, Quadrella/Bürs Naturfreunde Bludenz: Klettern für Kinder (ausgenommen Ferien + Feiertage). Infos: Naturfreunde Bludenz, T +43 664 3419374, walter.gunz@riffler.at , www.bludenz.naturfreunde.at

Jeden Freitag l 18.00–19.00 Uhr l Gymnasium Bludenz, Sporthalle Naturfreunde Bludenz: Fitness & Sportgymnastik für Jugendliche und Erwachsene (ausgenommen Ferien + Feiertage). Infos: Naturfreunde Bludenz, T +43 664 1651998, bludenz@naturfreunde.at, www.bludenz.naturfreunde.at

Jeden Freitag & Samstag l ab 20.00 Uhr l Fohren-Center

Party Bowling im Strike Center: Party-Sound, DJ, Animation, witzige Bowling-Spiele, Lightshow + Gewinnspiele. www.fohren-center.at

Jeden Freitag & Samstag l ab 22.00 Uhr l Fohren-Center

Kessel Party @ Sudkessel Bar: Je nach Jahreszeit Party mit DJ oder Band, Charts, Pop, Rock. www.fohren-center.at

Jeden 2. Samstag im Monat l 14.30-16.30 Uhr l Fohren-Center

Disco Bowling for Kids im Strike Bowling Center. Jeden 2. Samstag im Monat können auch die Kids bowlen und dabei Partyfeeling erleben wie die Erwachsenen. Mit DJ, Liederwünschen, Lightshow, Gewinnspiele und Überraschungen zum günstigen Nachmittagstarif (Kinder bis 14 bowlen um EUR 2,00).

Jeden Sonntag l ab 19.00 Uhr l Fohren-Center

Flatrate Bowling im Strike: Bowlen so viel man kann um EUR 12,00. www.fohren-center.at

Ganzjährig | Milka Lädele Erlebnis Shop l Fohrenburgstr. 1

Wenn Sie wissen wollen wie Schokolade hergestellt wird und welche Geschichte die lila Kuh hat, dann empfehlen wir einen Besuch im Milka Lädele Erlebnis Shop. Öffnungszeiten: MO 09.00-12.00 Uhr, DI bis FR 09.00-16.30 Uhr, SA 09.00-12.00 Uhr. Infos: Milka Lädele Erlebnis Shop, T +43 5552 609 304