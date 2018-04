Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. April 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 13. Apr., 15 Uhr: kinder.welten: Die Königin der Farben, Remise Bludenz. Eintritt: EUR 7,00/EUR 10,00 (EUR 1,00 Familienpass-Ermäßigung). Karten und Infos: bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen, im Tourismusbüro Bludenz und bei Bludenz Kultur, www.remise-bludenz.at

Freitag, 13. Apr., 16-18 Uhr: Caritas: Trauertreffs für Kinder: HoKi – Hospizbegleitung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bietet in Arbogast, Bludenz und Bregenz Trauertreffs für betroffene Kinder in der heilsamen Umgebung des Waldes an. Genauso spontan, wie Kinder sich der Trauer hingeben, können sie im nächsten Moment wieder fröhlich und ausgelassen sein. Kinder drücken ihre Gefühle nicht unbedingt in Worten aus, sondern durch Spielen, Toben und Malen. Eines ist jedoch trauernden Erwachsenen und Kindern gemeinsam: Sie müssen eine Form finden, ihre Trauer auszuleben, um mit dem Verlust eines geliebten Menschen fertig zu werden. Und genau darauf zielt das Angebot der Hospizbegleitung für Kinder ab. Auf spielerische und kreative Weise können Kinder, die einen Eltern- oder Großelternteil, ein Geschwister oder sonst einen lieben Menschen verloren haben, bei den Trauertreffs in die verschiedenen Gefühlswelten abtauchen.

Dabei ist die heilsame Umgebung des Waldes eine große Hilfe, um die Trauer zu verarbeiten. Und manches Mal nehmen die Kinder nicht nur die sinnlichen Anregungen der Jahreszeiten im Herzen mit nach Hause. Es kann auch sein, dass Stock und Stein oder ein Waldgeist mit nach Hause will! Die Treffen werden von HOKI-MitarbeiterInnen geführt. Es ist eine offene Gruppe, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Um sich gegenseitig persönlich kennenzulernen, bitten wir um ein Vorgespräch unter T: 0676/88420 5112 (E: hospiz.kinder@caritas.at).

Unter www.hospiz-vorarlberg.at sind alle Termine und Infos zu finden. Bsundrix-Benefizkonzert „‘s fü’ft“, Saal im Schulpark. Interpreten: bsundriX, bestehend aus Eugen Hutter, Vokal, Gitarre und Werner Burtscher, Cajon, Vokal. 19.00 Uhr – Sektempfang. Eintritt freiwillige Spenden. Das Konzert ist wie in den vergangenen Jahren zu Gunsten des Vereines „Geben für Leben“, Obfrau Susanne Marosch. Der Verein finanziert Stammzellentypisierungen, um Leukämieerkrankten zu helfen.

Das heurige bsundriX-Konzert in Bludenz wird mit komplett ehrenamtlichen Engagement veranstaltet und sowohl von Herrn Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Musikschuldirektor Herrn Mag. Thomas Greiner im Vorfeld unterstützt. Zahlreiche Sponsoren tragen mit zum Gelingen des Spendenerfolges bei. Wie in den vergangenen Jahren unterhalten bsundriX mit handverlesenen Liedern zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken, zum Mitsingen …. in ausschließlich deutscher Sprache mehr oder weniger bekannter Komponisten und Interpreten. Aber wie immer dabei: „Wolferl“ Ambros, Georg Danzer und Ludwig Hirsch, Rainhard Fendrich – um nur die klingendsten Namen zu nennen. bsundriX freut sich über Ihren Besuch! Infos: Gabriela Hutter, hutter.gabriela@gmail.com

Samstag, 14. Apr., 8-12 Uhr: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt, Altstadt Bludenz.

Samstag, 14. Apr., 19 Uhr: Jahreshauptversammlung des Kameradschaftsbund Bings-Stallehr-Radin, Gasthof Alfenz, Stallehr. Infos: Edmund Bucher, T +43 664 1971911

Samstag, 14. Apr., 20 Uhr: Offene Jugendarbeit Bludenz – Villa K., Jellerstraße 16. Ungarische Nacht 2.0. Infos: T +43 5552 33023, www.villak.at

Sonntag, 8. Apr., 10 Uhr: Bludenz läuft 2018: „Bei uns zählst DU!“ Am 15. April 2018 ist es endlich soweit – die Alpenstadt Bludenz steht wieder voll im Zeichen von Spaß, Sport und Fun. Die Stadt erwacht vom Winterschlaf und verwandelt sich in ein Laufparadies, das für jeden was zu bieten hat. Vom Halbmarathonläufer bis zum Fun Runner, vom Nordic Walker zum Handicap Teilnehmer – in Bludenz findet jeder seine Herausforderung. Getreu dem Motto „Bei uns zählst DU!“ unterstützt dich ein ganzes Team dabei, dass du deine persönlichen Ziele erreichen kannst und der Tag für dich ein ganz besonderes Highlight wird. Egal ob du dich für den 21km Halbmarathon, den 7km Fun Run oder den 14km City Run entscheidest, bei uns zählst du! Es warten wieder viele tolle Highlights und ein unglaublicher Tag unter unzähligen Laufbegeisterten Sportfans auf dich. Der Fohrenburger Halbmarathon Die sportliche Königsdisziplin bei Bludenz-läuft bietet Laufbegeisterten und ambitionierten LäuferInnen die perfekte Gelegenheit, 21,09km durch die atemberaubende Alpenstadt zurückzulegen, und dabei von zahlreichen Zuschauern Kilometer für Kilometer Richtung Ziel getragen zu werden. Insgesamt drei Runden werden quer durch die Alpenstadt zurückgelegt und somit läufst du drei Mal am topmotivierten Publikum im Start- und Zielbereich vorbei.

Der Jubel und die Stimmung gehört dir und gibt dir die Motivation, deinen persönlichen Erfolg zu erreichen. Halbmarathon Ja, aber lieber im Team? Kein Problem, denn die Gargellner Bergbahnen Halbmarathon Staffel bietet für teambegeisterte Läufer die perfekte Gelegenheit, die 21,09km Strecke gemeinsam mit euren zwei Lauffreunden und Lauffreundinnen zurück zu legen. Gemeinsam seid ihr stark und so legt jeder Läufer eine Runde von 7,03km zurück, um euer gemeinsames Ziel vom Halbmarathon zu erreichen. Gegenseitige Motivation, Unterstützung und eine Menge Spaß stehen im Vordergrund und ermöglichen euch einen unvergesslichen Tag – im TEAM.

Begeisterung pur auf 14km Beim City Run kommen alle Hobby- und Genussläufer auf ihre Kosten. Die wunderschöne Laufstrecke erstreckt sich über 14,06km und wird in zwei Runden absolviert. Dein Bludenz-läuft Lauferlebnis steht im Mittelpunkt und das Publikum unterstütz dich dabei mit Jubel, Motivation und einer bombastischen Stimmung. Sei dabei und lauf gleich zweimal als Sieger durch den Start-und Zielbereich. Ein bisschen Spaß muss sein – 7km Fun pur Beim Raiffeisen Fun Run steht der Spaß im Vordergrund. Die Strecke von 7km bietet die optimale Gelegenheit für alle Laufanfänger, Genussläufer und Laufbegeisterte, das einzigartige Lauffeeling von Bludenz-läuft hautnah mit zu erleben und gemeinsam mit hunderten Gleichgesinnten die 7,03km Strecke quer durch die Alpenstadt zu absolvieren.

Das Teilen von Spaß und Freude am Sport steht in dieser Disziplin im Vordergrund und durch das besondere Feeling und die tolle Stimmung erleben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Tag der Extraklasse, der ihnen viel Motivation für die kommenden Herausforderungen gibt. Bei Bludenz-läuft zählt auch die Jugend! Beim 7,03 km Pizzeria Antonio Jugendlauf zählt nur die Jugend. 7km Lauferlebnis, 7km Spaß und 7km tolle Stimmung warten auf euch. Gesucht wird die größte Jugendgruppe, bis einschließlich 18 Jahre (Jahrgang 2000) und es warten wieder sensationelle Preise auf euch. Trommle alle deine Freunde zusammen und erlebt gemeinsam einen super Tag voller Emotionen und Spaß. Laufen mit Handicap? Bei Bludenz-läuft kein Problem Getreu dem Motto „Bei uns zählst DU“ setzt der Getzner Textil Handicaplauf ein Zeichen für das Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap. Das gemeinsame Erleben von besonderen Glücksmomenten steht beim Handicaplauf im Vordergrund und dies lässt sich auf 6km durch die schöne Alpenstadt Bludenz perfekt verwirklichen.

Die bombastische Stimmung und der Jubel vom Publikum sind nur zwei Highlights, die auf die TeilnehmerInnen warten und deren Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. 6km für Nordic Walking und Walkingbegeisterte Der Leki City Walk bietet für alle Nordic Walking und Walkingbegeisterten die Gelegenheit, die wunderschöne Strecke in ihrem eigenen Tempo zurück zu legen. Mit dem eigenen Start hat das Bludenz-läuft Team den Walkerinnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt und die Basis für ein entspanntes Lauferlebnis gelegt. Gemeinsam unter Walkingfreunden wartet ein spannender Tag auf euch, der ein Muss für jeden Walkingbegeisterten ist. Gesucht wird das sportlichste Unternehmen im 3-Ländereck! Beim Raiffeisen Firmenlauf könnt ihr euch als Firma mal auf einer anderen Ebene messen, auf der sportlichen.

Trainiert wird gemeinsam auf ein Ziel und anschließend kann ausgiebig gefeiert werden. Unterschiedliche Leistungsniveau? Kein Problem, denn bei Bludenz-läuft können Firmenläufer in allen Kategorien starten, ganz egal ob 21km, 14km, 7km oder 6km das richtige für euch sind. Zeit für Familie, Kinder und Spaß Gemeinsamer Erlebnistag für die ganze Familie? Beim Vorarlberg bewegt Kindermarathon kommen auch die Kids voll auf ihre Kosten. Bewegung und Spaß steht im Vordergrund und getreu dem Motto „Rennen statt Pennen“ sollen auch die Kleinsten zum Laufen motiviert werden. Egal ob Kindergartenkids, Schulkinder oder Familien, alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam sportliche Glücksmomente zu sammeln.

Vom Rauch Fröschle Marathon über 250m bis hin zum Wann&Wo Kids Marathon über 1600m ist für alle etwas dabei. Speziell für Familien bietet der VOL.AT Familienlauf noch ein besonderes Highlight: Eingeladen sind alle Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, die gerne mit ihren Kleinsten am 800m landen Hindernislauf teilnehmen wollen. Beim gemeinsamen Überwinden von lustigen Hindernissen kommt der Spaß definitiv nicht zu kurz und macht auch Familien zu Siegern.

Trainingslauf für Bludenz-läuft Du willst dich so gut wie möglich vorbereiten und die Orginalstrecke durch die schöne Alpenstadt Bludenz bereits im Vorhinein testen? Dann nichts wie hin zum Trainingslauf am Samstag, den 24. März 2018 um 14:00 Uhr. Da dies ein reiner Trainingslauf ist, werden auch keine Startgebühren verlangt und es steht das gemeinsame Training im Vordergrund. Das Training findet bei jeder Witterung statt.

Factbox Bludenz-läuft

Sonntag, 15. April 2018

09.20 Uhr: Getzner Textil Handicaplauf 6 km

09.30 Uhr: Leki City Walk 6 km

11.00 Uhr: Fohrenburger Halbmarathon 21,1 km

11.00 Uhr: Gargellner Bergbahnen Halbmarathon Staffel 21,1 km

11.00 Uhr: City Run 14,06 km

11.00 Uhr: Raiffeisen Fun Run 7,03 km

11.00 Uhr: Pizzeria Antonio Jugendlauf 7,03 km

11.00 Uhr: Raiffeisen Firmenlauf alle Distanzen und Bewerbe möglich

Anmeldung unter www.bludenz-laeuft.at

Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon

14.00 Uhr: RAUCH Fröschle Marathon 250 m

14.15 Uhr: Wann & Wo Kids Marathon 1.600 m & SIKA Junior Marathon 1.600 m

14.45 Uhr: Knirps Marathon 800 m

14.30 Uhr: ThöniBau Zwerg Marathon 800 m

15.10 Uhr: VOL.AT Familienlauf 800 m