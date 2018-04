Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 6. bis Sonntag, 8. April 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 6. Apr., 20 Uhr: Bsundrix-Benefizkonzert „‘s fü’ft“, Saal im Schulpark. Interpreten: bsundriX, bestehend aus Eugen Hutter, Vokal, Gitarre und Werner Burtscher, Cajon, Vokal. 19.00 Uhr – Sektempfang. Eintritt freiwillige Spenden. Das Konzert ist wie in den vergangenen Jahren zu Gunsten des Vereines „Geben für Leben“, Obfrau Susanne Marosch. Der Verein finanziert Stammzellentypisierungen, um Leukämieerkrankten zu helfen. Das heurige bsundriX-Konzert in Bludenz wird mit komplett ehrenamtlichen Engagement veranstaltet und sowohl von Herrn Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Musikschuldirektor Herrn Mag. Thomas Greiner im Vorfeld unterstützt. Zahlreiche Sponsoren tragen mit zum Gelingen des Spendenerfolges bei. Wie in den vergangenen Jahren unterhalten bsundriX mit handverlesenen Liedern zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken, zum Mitsingen …. in ausschließlich deutscher Sprache mehr oder weniger bekannter Komponisten und Interpreten. Aber wie immer dabei: „Wolferl“ Ambros, Georg Danzer und Ludwig Hirsch, Rainhard Fendrich – um nur die klingendsten Namen zu nennen. bsundriX freut sich über Ihren Besuch! Infos: Gabriela Hutter, hutter.gabriela@gmail.com