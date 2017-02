Wohin in Bludenz am Wochenende

25. Februar, 8 – 12 Uhr Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt in der Altstadt (inkl. Bayrischer Garten)

25.Februar, ab 9 Uhr Bludenzer Fasnat mit JÖRI-Party: „Fasnat total im Städtle“ – Musik und Bewirtung durch die Funkenzunft Bludenz in der Innenstadt. 15.00 Uhr: Festzug vom Rathaus zum Riedmillerplatz mit Übergabe der Stadtschlüssel durch den Bürgermeister an die Funkenzunft. Ab 17.00 Uhr: JÖRI-Party in der Innenstadt mit der Partyband „Dünes XL“. Bewirtung durch die Funkenzunft Bludenz. Infos: Funkenzunft Bludenz, www.funkenzunft.com

25. Februar, Große Faschings-Party mit DJ van Bracht

ganztägig bis 24.00 Uhr unter dem Motto „It’s Party Time“! Café Dörflinger.

Eintritt frei.

25. Februar, 14 Uhr Kinderfasnatumzug in Bings. Infos: www.bigi-bigi.at

25. Februar, 16 Uhr Faschingsveranstaltung beim Café-Restaurant Remise. Infos: HouseClubbing, Mathias Brock, T +43 664 8494891

26. Februar, ab 13 Uhr Großer Bludenzer JÖRI-Umzug: Ab 13.00 Uhr: Umzugsaufstellung mit zahlreichen Gastgruppen aus dem ganzen Land und über 1.500 teilnehmenden Narren. Umzugsbeginn: 14.00 Uhr beim Riedmillerplatz. Ab 16.00 Uhr: JÖRI-Party mit der Partyband „Dünes XL“ in der Innenstadt.

Infos: Funkenzunft Bludenz,

www.funkenzunft.com

26. Februar, 13 -22 Uhr Faschings-Ausklang mit DJ van Bracht im Café Dörflinger. Eintritt frei.

26. Februar, 15.00 Uhr Faschingsveranstaltung beim Café-Restaurant Remise. Infos: HouseClubbing, Mathias Brock, T +43 664 8494891

26. Februar, 14.30 Uhr Trauercafe Trauer – Zeit – Raum: Hospiz Vorarlberg lädt zum Trauercafé.

Die Trauer um einen nahestehenden Menschen bedeutet für die Zurückbleibenden oft nicht nur eine schwere, sondern manchmal auch sehr einsame Zeit. Trauernde sollen und dürfen sich jedoch die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben. Dabei kann der Austausch mit anderen Betroffenen hilfreich sein. Einmal monatlich werden deshalb in mehreren Gemeinden Tauercafés angeboten. Es ist ein offenes und unverbindliches Angebot für trauernde Menschen, unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt und unabhängig von Alter, Konfession oder Nationalität. Bei einem gemeinsamen Nachmittagskaffee können sich in geschützter Atmosphäre Menschen treffen, denen das Gefühl der Trauer vertraut ist und mit anderen über ihren Schmerz und die Veränderungen in ihrem Leben sprechen. Dabei steht es jedem offen, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen oder einfach nur da zu sein, zuzuhören und einen Kaffee zu trinken. Die Treffen werden von ehrenamtlich tätigen TrauerbegleiterInnen begleitet. Eine Anmeldung ist keine erforderlich. Eine Initiative von Hospiz Vorarlberg in Kooperation mit der Stadt Bludenz und der Pfarre Heilig Kreuz. Infos: Hospiz Vorarlberg, T +43 5552 200-1100, Betreutes Wohnen Bludenz, Spitalgasse 10 a. www.hospiz-vorarlberg.at