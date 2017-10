Wohin in Bludenz am Wochenende

Freitag, 20. Okt bis So, 22. Okt: Ausstellung Senioren Kreativ: Der Bludenzer Seniorenbeirat veranstaltet heuer die zweite Kreativ- und Handwerksausstellung. Offizielle Eröffnung am Fr, 18 Uhr im Stadtsaal Bludenz. Kreative Senioren aus dem Raum Bludenz bieten eine bunte Vielfalt an Handwerk und Talent auf: Handwerker, Bastler, Tüftler, Maler, Schnitzer stellen aus und bieten ihre Werke zum Verkauf an. Umrahmt wird die Ausstellung von Lesungen und musikalischen Darbietungen. Infos/Anmeldungen: Amt der Stadt Bludenz l Gesundheit, Soziales, T +43 63621-243, www.bludenz.at

Freitag, 20. Okt, 15 Uhr: kinder.welten: „Nichts für Kinder“ – ein Familienkonzert für Menschen ab 3 Jahren, Remise Bludenz. Matthäus Bär ft. Little Hipster Band. Er ist der Posterboy der Null- bis Zehnjährigen, der Frank Sinatra der Kinderunterhaltung, der Darling musikalisch aufgeklärter Eltern: Matthäus Bär ist zurück. Im Gepäck hat er seine neue EP „Nichts für Kinder“. In feinster Showman-Manier vereint er darauf Kindermusik mit elegantem Erwachsenen-Entertainment. Die charmante Backing-Band stellt die Little Hipster Band. Seit 2013 erspielt sich Matthäus Bär mit Wortwitz, Charme und einer gehörigen Portion Selbstironie landesweit Kinder- und Elternherzen. Hier werden Themen besungen, die sowohl im Kleinen wie im Großen zählen. So beschreibt „Feuer“ etwa eine missglückte Übernachtungsparty unter Kindern und schildert gleichzeitig die zwischenmenschlichen Animositäten einer Beziehung. Einen ähnlichen Brückenschlag schafft etwa der Song „Kohle“, in dem die Notwenigkeit von Schotter, Kies und Kröten hinterfragt wird. Karten und Infos: bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen, im Tourismusbüro Bludenz und bei Bludenz Kultur, www.remise-bludenz.at

Freitag, 20. Okt, 16-21 Uhr: „Kumm Inna Disco“ Oktoberfest, Villa K., Jellerstraße. Menschen mit Beeinträchtigung wollen ungehindert leben. Doch sie begegnen im täglichen Leben vielen Hindernissen. Wir wollen, dass Hindernisse und Vorurteile abgebaut werden. Einmal im Monat veranstaltet LIS (Leben in Selbstständigkeit, Caritas) in Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit Bludenz die bereits legendäre „Kumm inna” Disco jeweils von 16.00 bis 21.00 Uhr. „Kumm inna“ ist eine integrative Disco für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, die von den Besucher*innen selbst organisiert und durchgeführt wird. Ob Themenparties, Auftritte oder Vorführungen, bei der „Kumm inna” Disco ist alles möglich und erwünscht. Neben dem Discobetrieb steht dir zusätzlich das Jugendcafe zur Verfügung. Hier kannst du in gemütlicher Atmosphäre auch einfach eine Kleinigkeit Essen und Trinken, Gesellschaftsspiele spielen, Tischfußball oder einfach mal abhängen. Eintritt: EUR 2,00. Infos: Offene Jugendarbeit Bludenz – Villa K., T +43 5552 33023, www.villak.at

Samstag, 21. Okt, 8-12 Uhr: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt, Altstadt Bludenz.

Sa, 21. Okt, 9 Uhr: Geführte Ganztagswanderung zum Hohen Fraßen, Talstation Muttersberg Seilbahn. Die Wanderung auf den Hohen Fraßen führt auf einen Gipfel unter 2.000 m mit einem gewaltigen 360o Panoramarundblick. Wanderroute: Muttersberg – Tiefenseesattel – Hoher Fraßen (1.979 m) – Fraßenhütte – Muttersberg. Gehzeit: ca. 6 Stunden (inkl. Rast), Teilnahmegebühr: EUR 10,00 pro Teilnehmer, mind. zwei Teilnehmer. Kostenlose Teilnahme für Gäste mit der Alpenstadt Bludenz Card. Anmeldung bis zum Vortag um 17.00 Uhr bei BergAKTIV Brandnertal, T +43 664 88511271

Sa, 21. Okt, 20 Uhr: Bühne.Frei – Angela Mair & Band: „fern und nah“ – geografisch. zeitlich. Emotional, Remise Bludenz. Die in Bludenz geborene Musikerin spannt einen Bogen von gitarrenmusik aus fernen Ländern und Zeiten bis hin zu ihren eigenen Kompositionen. Ihre Lieder behandeln unterschiedliche Themenkreise, oft zeitkritisch, manchmal jugendlich-sentimental. Karten und Infos: bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen, im Tourismusbüro Bludenz und bei Bludenz Kultur, www.remise-bludenz.at

So, 22. Okt, 18 Uhr: Familiengottesdienst, Evangelische Kirche, Oberfeldweg 13, Bludenz. Infos: https://evang.at/adressen/bludenz

Sommerbetrieb Muttersberg Seilbahn bis 05.11.2017, täglich von 09.00-17.00 Uhr. Öffnungszeiten Alpengasthof: 09.30-16.45 Uhr. Weitere Infos: Muttersberg Seilbahn, Tel. 05552-68035