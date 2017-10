Wohin in Bludenz am Wochenende

Freitag, 6. Okt, 10.15 Uhr: Geführter Stadtrundgang mit Schloss Gayenhofen und optionaler Turmbesichtigung von St. Laurentius; Tourismusbüro, Rathausgasse 5. Preis für Gäste mit Alpenstadt Bludenz Card: kostenlos

Preis für Gäste ohne Alpenstadt Bludenz Card: EUR 5,00/Erw., EUR 3,00/Kind.

Der geführte Stadtrundgang und die optionale Turmbesichtigung finden ab 5 TeilnehmerInnen (max. 20 Personen) statt. Sondergruppen nur über Terminvereinbarung und gegen Honorar möglich. Anmeldungen und Infos: Alpenstadt Bludenz Tourismus, Tel. 05552-63621-790, www.bludenz.travel

Freitag, 6. Okt., 13.30 – 18.30 Uhr: Känguruh Babysitter*innenkurs Bludenz: Rathaus, Sitzungssaal. Kennenlernen, Erstkontakt, Umgang in der Familie. Der Kurs besteht aus drei Einheiten (06., 07. + 13.10.17). Grundsätzlich wird erwartet, dass alle Kurse besucht werden. Am Schluss des Kurses erhält jeder TeilnehmerIn eine Kursbestätigung. Nach positiver Absolvierung werden die TeilnehmerInnen über die Babysittervermittlung Mary Poppins vermittelt. Kosten: EUR 22,00, mit 360-Card EUR 18,00, Bezahlung bei der Anmeldung. Anmeldung bei: Amt der Stadt Bludenz, Rathaus, Abt. Soziales, Gesundheit (2. Stock, Zi. 13), Tel. 05552 63621-243, www.bludenz.at

Samstag, 7. Okt, 8-12 Uhr: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt; Innenstadt Bludenz.

Samstag, 7. Okt, 9 Uhr: Geführte Ganztagswanderung zum Hohen Fraßen, Talstation Muttersberg Seilbahn. Die Wanderung auf den Hohen Fraßen führt auf einen Gipfel unter 2.000 m mit einem gewaltigen 360o Panoramarundblick. Wanderroute: Muttersberg – Tiefenseesattel – Hoher Fraßen (1.979 m) – Fraßenhütte – Muttersberg. Gehzeit: ca. 6 Stunden (inkl. Rast), Teilnahmegebühr: EUR 10,00 pro Teilnehmer, mind. zwei Teilnehmer. Kostenlose Teilnahme für Gäste mit der Alpenstadt Bludenz Card. Anmeldung bis zum Vortag um 17.00 Uhr bei BergAKTIV Brandnertal, Tel. 0664 88511271

Samstag, 7. Okt, 9 – 14 Uhr: Verein aktiv: Jugend im Einsatz – Präsentation Bludenzer Nachwuchs-Blaulichtorganisationen, Vorplatz Remise, Ersatztermin bei Schlechtwetter: 14.10. Die Jugend der Feuerwehren Bludenz, Bings-Stallehr-Radin und Braz, der Wasserrettung Bludenz und des Roten Kreuzes Bludenz präsentieren sich. Veranstalter/Ansprechpartner: Stadt Bludenz, Vereinswesen, Markus Warger, Tel. 05552 63621-218

Samstag, 7. Okt, 9 – 14 Uhr: Känguruh Babysitter*innenkurs Bludenz, Rathaus Bludenz, Sitzungssaal: Entwicklungsschritte beim Kind, Angst, Gewalt, Spielen. Der Kurs besteht aus drei Einheiten (06., 07. + 13.10.17). Grundsätzlich wird erwartet, dass alle Kurse besucht werden. Am Schluss des Kurses erhält jeder TeilnehmerIn eine Kursbestätigung. Nach positiver Absolvierung werden die TeilnehmerInnen über die Babysittervermittlung Mary Poppins vermittelt. Kosten: EUR 22,00, mit 360-Card EUR 18,00, Bezahlung bei der Anmeldung. Anmeldung bei: Amt der Stadt Bludenz, Rathaus, Abt. Soziales, Gesundheit (2. Stock, Zi. 13), T +43 5552 63621-243, www.bludenz.at

Samstag, 7. Okt, 12 – 20.30 Uhr: Krampusverein Braz: Maskenausstellung, Klostertalhalle Braz. Bereits seit vielen Jahren schnitzen Mitglieder des Krampusvereines Braz ihre Masken selbst. In dieser Zeit haben sich etliche Masken angesammelt. Die handgeschnitzten und selbstbemalten Unikate haben schon bei zahlreichen Krampusläufen Bewunderung und Lob von Experten eingebracht. Nun ist es an der Zeit, diese Krampusmasken aus den Kellern und Dachböden „auszugraben“ und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ab 21.00 Uhr: Konzert mit den „Stage-Workers“. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Infos: Krampusverein Braz, www.krampusverein-braz.at

Samstag, 7. Okt, 14 Uhr: Hospiz Trauerwanderung, Treffpunkt Sozialzentrum Nüziders: Leichte Wanderung mit anschl. Gemütlichen Hock. Das Ziel der Wanderung ist der Witterung angepasst. Gehzeit: max. 1,5 Stunden. Trauer und Sorge bedeutet nicht immer nur eine starke emotionale Belastung, sondern häufig spiegelt sie sich auch auf körperlicher Ebene wider. Doch vielfach kann die Bewegung in der Natur helfen, in Kontakt mit sich selbst zu treten, den eigenen Atem wieder bewusst zu spüren und die Schönheit der Natur neu zu entdecken. „Miteinander auf dem Weg sein, bringt Bewegung in das Trauererleben und kann wichtige Prozesse auslösen“, so Karl Bitschnau, Leiter von Hospiz Vorarlberg. Bei der Wanderung wird die Trauer nicht ausgeklammert. Im Mittelpunkt steht die Bewegung. Die Wanderungen sind so angelegt, dass jede/r mitgehen kann. Die Themen Trauer und Leben werden durch Texte und den Kontakt mit der Natur belebt. Die Trauerwanderung ist eine offene Veranstaltung. Durch die Wegführung ist Zeit und Raum für Gespräche und Gedankenaustausch. Infos: Hospiz Vorarlberg, Tel. 05522-2001100, hospiz@caritas.at, www.hospiz-vorarlberg.at

Samstag, 7. Okt, 15 Uhr: Villa K.: Kindertheater „König Drosselbart“. Infos: Tel. 05552 33023, www.villak.at

Samstag, 7. Okt, 18 – 1 Uhr: Lange Nacht der Museen, Stadtmuseum, Remise, Galerie allerArt: Bereits zum 18. Mal initiiert der ORF die Kulturveranstaltung. Das Stadtmuseum, das Fohrenburger Biermuseum, die Galerie allerArt und die Remise Bludenz öffnen ihre Türen für kulturinteressierte NachtschwärmerInnen. Tickets: € 15,00, ermäßigt € 12,00, regional € 6,00. Ermäßigungen für SchülerInnen, StudentInnen, SeniorInnen, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitlgieder. Freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre. www.remise-bludenz.at/mehr-kultur https://langenacht.orf.at/allgemeine-infos/

Samstag, 7. Okt, 20 Uhr: 7. Böhmisches Herbstfest der Stadtmusik Bludenz, Stadtsaal Bludenz: Auch heuer sorgt die Bauernkapelle der Stadtmusik Bludenz für ein musikalisches Feuerwerk aus ihrem umfangreichen Böhmischen Repertoire – das ultimative Fest für alle Freunde der böhmischen Blasmusik. Kartenvorverkauf: Hypobank Bludenz und bei Günter Tschenett, T +43 664 2214333 bzw. guenter@tschenett.cc Infos: Stadtmusik Bludenz, www.stadtmusik-bludenz.at