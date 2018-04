"Wohin fließen Entwicklungsgelder?"

Die beiden Landtagsabgeordneten Makus Hartmann und Julian Fässler (beide ÖVP) hinterfragen die Entwicklungszusammenarbeit des Landes Vorarlberg.

Ziele der Landesregierung

Für die verbleibenden Mittel wurden neue Förderrichtlinien erarbeitet. Außerdem sollen der Austausch und die Vernetzung der in der Entwicklungszusammenarbeit tätigen Akteure gestärkt werden. Welche Ziele mit dieser Neuausrichtung verbunden sind, dies wollen die beiden Abgeordneten in einer Landtagsanfrage an Landesrat Johannes Rauch in Erfahrung bringen.