Wohin am Wochenende in Bludenz

Fr, 29. Sept, 10.15 Uhr: Geführter Stadtrundgang mit Schloss Gayenhofen und optionaler Turmbesichtigung von St.Laurentius; Tourismusbüro, Rathausgasse 5. Preis für Gäste mit Alpenstadt Bludenz Card: kostenlos

Preis für Gäste ohne Alpenstadt Bludenz Card: EUR 5,00/Erw., EUR 3,00/Kind.

Der geführte Stadtrundgang und die optionale Turmbesichtigung finden ab 5 TeilnehmerInnen (max. 20 Personen) statt. Sondergruppen nur über Terminvereinbarung und gegen Honorar möglich. Anmeldungen und Infos: Alpenstadt Bludenz Tourismus, Tel. 05552-63621-790, www.bludenz.travel

Fr, 29. Sept, 17 Uhr: BMX-Vereinscup Lauf 5 – Finale, BMX-Anlage, Rungelinerstraße. Infos: ÖAMTC BMX Club Sparkasse Rätikon, Herbert Dür, T +43 664 3414408, herbert@duer@aon.at, www.bmx-bludenz.at

Fr,29. Sept bis Sa, 30. Sept: 7. Bludenzer OktoberFest: „o´zapft“ heißt es am ersten trendig-trachtigen Wochenende. An den zwei Festabenden wird Stimmung durch Top-Bands garantiert. Einlass am Fr+Sa ab 18 Uhr, Fohren Center Bludenz. Programm FR: Livemusik mit „7 Promille“. Programm SA: Livemusik mit „Die Partyjäger“. Feststimmung an zwei Wochenenden: Top-Bands, Spielplatz, Bierinsel im Gastgarten, Bespaßungsbereiche, Gratis-Anreise mit Bus/Bahn. Jetzt VIP Tisch (Paket mit allem Drum und Dran) für die FR/SA Abendtermine sichern! Infos/Kartenvorverkauf: Fohren Center,T +43 5552 65385-10, www.ozapft.at, www.fohren-center.at

Sa, 30. Sept, 8-12 Uhr: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt; Innenstadt Bludenz.

Sa, 30. Sept, 9 Uhr: Geführte Ganztagswanderung zum Hohen Fraßen, Talstation Muttersberg Seilbahn. Die Wanderung auf den Hohen Fraßen führt auf einen Gipfel unter 2.000 m mit einem gewaltigen 360o Panoramarundblick. Wanderroute: Muttersberg – Tiefenseesattel – Hoher Fraßen (1.979 m) – Fraßenhütte – Muttersberg. Gehzeit: ca. 6 Stunden (inkl. Rast), Teilnahmegebühr: EUR 10,00 pro Teilnehmer, mind. zwei Teilnehmer. Kostenlose Teilnahme für Gäste mit der Alpenstadt Bludenz Card. Anmeldung bis zum Vortag um 17.00 Uhr bei BergAKTIV Brandnertal, Tel. 0664 88511271

Sa, 30. Sept bis So, 1. Okt: Herbstmarkt in Bludenz: Zahlreiche Marktfahrer verkaufen ihr breites Warensortiment in der Bludenzer Innenstadt. Textilien, Heilsalben, Schmuck, Uhren, Schirme uvm. werden angeboten. Verwöhnt werden die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten wie Raclette, heißen Würsten, Kärntner Spezialitäten, Zuckerwatte etc. Milka Zügle, Aebi Club Bludenz, Vergnügungspark von Schausteller Böhler, Handwerksmarkt. Marktzeiten: SA von 08.00-18.00 Uhr, SO von 10.00-17.00 Uhr. Infos: Marktwesen der Stadt Bludenz, T +43 5552 63621-219, marktamt@bludenz.at, www.bludenz.at

Sa, 30. Sept, 14-19 Uhr: Villa K.: Tag der Offenen Tür und Filmpremiere des Jugendsozialarbeitsprojektes 2017 mit dem Titel „IT’S UP 2 U!“, Villa K., Jellerstraße. Infos: T +43 5552 33023, www.villak.at

Sa, 30. Sept, 20 Uhr: Bludenzer Sängerrunde: Konzert mit dem Frauenchor “Fontana“, Stadtsaal Bludenz. Als Gastchor hat die Bludenzer Sängerrunde aus dem schönen Großen Walsertal den Frauenchor „Fontana“ aus Fontanella eingeladen. Dass in diesem kleinen Dorf der Gesang zu Hause ist, zeigt auch die Tatsache, dass die „Obergrechter Senna“ von dort herkommen. Diese konnte die Bludenzer Sängerrunde bereits in einem der früheren Konzerte präsentieren. Bei diesem Konzert aber möchten wir Sie mit dem Gegenpart zu diesen Männern, 9 waschechten Walserinnen, ebenfalls aus Fontanella bekannt machen. Sie haben sich vor 14 Jahren aus Liebe zum Gesang zusammen gefunden. Neben traditionellen Walserliedern werden sie, zusammen mit ihrer Chorleiterin Susanne Konzett, weitere Werke aus ihrem vielseitigen Liedrepertoire vortragen. Die Bludenzer Sängerrunde (Leitung: Eva Braito) wird im 1. Teil traditionelle Vorarlberger-, Kärntner- und Trentiner Lieder zu Gehör bringen. Mit Stücken aus „May Fair Lady“, begleitet am Klavier von Walfried Kraher, wird die Bludenzer Sängerrunde das Publikum im 2. Teil des Konzertes in das Reich des Musicals führen. Mag. Willi Burtscher wird in gewohnter Manier wieder durch das Programm begleiten. Eintritt frei – freiwillige Spenden. Infos: www.bludenzer-saengerrunde.at