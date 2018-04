Wofür sind wir bereit zu leben?

Ausstellung „ZeitRaffer“ in Rankweil

Rankweil. Die Diözese Feldkirch feiert ihr 50jähriges Bestehen. Neben vielen anderen Veranstaltungen bietet eine Wanderausstellung einen Blick zurück. Zurück nicht nur auf die letzten 50 Jahre, sondern bewusst auf mehr als 1700 Jahre Christentum in Vorarlberg. Die Ausstellung ist zweigeteilt, am Markplatz steht der Pavillon 50. Er lädt ein zu einem Blick in die Zukunft und hält den Menschen an einem öffentlichen Raum den Spiegel vor: Wofür ist der einzelne bereit zu leben? Auf einem Whiteboard gibt es dabei die Möglichkeit sich mit seinen persönlichen Gründen zu verewigen.