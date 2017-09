Wodka Red Bull wirkt wie Kokain

Eine US-Studie unter der Leitung von Richard van Rijn von der Purdue University im US-Bundesstaat Indiana hat ergeben, dass sich unsere Leistungsfähigkeit und das Belohnungssystem unseres Gehirns bei regelmäßigem Wodka-Bull Konsum maßgeblich verändern.

“Sucht-Protein” verändert unser Gehirn

Wie das Lifestyle-Magazin Vice berichtet, wird dabei ein Protein ausgestoßen, welches von Sucht getriebenes Verhalten begünstigt. Es wird auch bei Aktivitäten wie Sex, Drogen, Essen, Sport und Glücksspiel ausgestoßen. Wenn dieses Protein in erhöhten Mengen ausgeschüttet wird, greift es unser Gehirn so an, dass wir mehr von der Stimulation benötigen und außerdem weniger Willenskraft dagegen aufbringen können – dasselbe geschieht wenn man immer wieder Kokain schnupft.

Taten der Jugend haben Folgen im Erwachsenenalter

Wer in jungen Jahren öfters diesen Mix aus Alkohol und Koffein zu sich nimmt, soll noch als Erwachsener die Folgen davon spüren. Das Gehirn reagiere langsamer und das Gedächtnis sei schlechter, die Belohnungszentren in unserem Gehirn werden abgestumpft, so der Studienleiter.

(red.)