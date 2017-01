Wochenendtermine in Bludenz

12. Jänner. 20 Uhr Ausstellungseröffnung „STERNENROTZ“ von Thomas, Galerie allerArt, Remise Bludenz. Ausstellungsdauer: bis 5.3.2017. „Alles Leben kommt aus dem Schleim. Und sterben wir, werden wir wieder zu Schleim. Wir fürchten uns vor Schleim. [… ] Für uns […] ist Schleim dagegen der Stoff, aus dem die Träume sind.“ (Thomas Feuerstein, STERNEROTZ. DAIMON CULT). In der Galerie allerArt errichtet Thomas Feuerstein ein alchemistisch anmutendes Labor, in dem er aus lebender Materie, Algen und Pilzen, grünen Schleim produziert. Mit Hilfe komplexer Apparaturen setzt der Künstler biochemische Prozesse als künstlerisches Ausdrucksmittel ein und schafft eine spektakuläre Installation im Grenzbereich zwischen Kunst und naturwissenschaftlicher Versuchs-anordnung. Thomas Feuerstein lebt und arbeitet in Wien und Innsbruck.

Öffnungszeiten: MI, DO, FR, SA, SO und Feiertag 15 -18 Uhr. Infos: Verein allerArt Bludenz, info@allerart-bludenz.at, www.allerart-bludenz.at

12. Jänner, 10.30 Uhr Brauerei-Besichtigung Fohrenburg: Das Einhorn ist viel mehr als nur das Stadtwappen von Bludenz – es steht auch für 130 Jahre Brautradition der Brauerei Fohrenburg. Wollten Sie schon immer wissen, wie der Schaum auf und der Alkohol ins Bier kommt? Woher es seinen unvergleichlichen Geschmack hat und wie lange es dauert, bis man es trinken kann? Erfahren Sie dies und noch vieles mehr über die Kunst des Bierbrauens bei einer Führung durch die Brauerei. Dauer: ca. 1 ½ Stunden. Preis mit Alpenstadt Bludenz Card: EUR 5,00 pro Person. Preis ohne Alpenstadt Bludenz Card: EUR 7,50. Leistungen: Führung durch die Fohrenburger Brauerei, kleines Glas Fohrenburger Bier oder Diezano Limonade und ein kleines Souvenir. Treffpunkt beim Fanshop der Brauerei Fohrenburg. Anmeldung bis Donnerstag um 09.00 Uhr unter Tel. 05552 606, www.bludenz.travel.at

12. Jänner, 19.30 Uhr Nachtwächterführung – “Bsundrige Zit” Erlebnispro-gramme für genussvolle Naturbegegnungen: Schwere Schritte, dunkle Gassen l Nachtwächterführung durch die Alpenstadt Bludenz. Dauer: 19.30–21.30 Uhr. Teilnehmeranzahl: 2-15 Personen. Preis: EUR 19,00 pro Person. Leistungen: Stadtführung durch die Alpenstadt Bludenz mit dem Nachtwächter, kleine regionale Käseplatte und ein kleines Glas Fohrenburger Bier im Eichamt Bludenz. Die Führung findet bei jeder Witterung statt. Treffpunkt: Schloß Gayenhofen. Anmeldung bis Mi 16 Uhr, Tel. 05552 30227, info@alpenregion.at

14. Jänner, 8 – 12 Uhr Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt in der Altstadt/Innenstadt

14. Jänner, 20 Uhr „Magic Rosi“ – Kabarett von und mit Maria Neuschmid; Stadtsaal Bludenz, Einlass 19.30 Uhr. Rudi und Rosi – ein bekanntes Zauberduo, das jahrzehntelang mit ihrer Show das Publikum ins Staunen versetzte, gibt’s nicht mehr! Rudi nahm sich eine Jüngere, zurück blieb Magic Rosi. Dies ist eine Geschichte über Erfolg und Enttäuschung, über Liebe und Erotik. Eine Geschichte vom Leben mit bitterem Ende.

Eintritt: EUR 22,00 zuzügl. Vorverkaufsgebühren. Kartenvorverkauf: bei allen Raiffeisenbanken und Sparkassen, bei ländleTICKET und bei allen Musikladen Verkaufsstellen. Veranstalter: Bludenz Stadtmarketing GmbH, Tel. 05552 63621-260, www.bludenz.at

