Wochenende wird sonnig und sommerlich warm

Der Feiertag am Donnerstag beginnt mit vielen tiefen Restwolken und dem einen oder anderen kurzen Schauer. Noch am Vormittag bricht aber die Sonne durch, die Restwolken bilden sich zurück bzw. lösen sich auf, der Nachmittag verläuft in allen Orten trocken und überwiegend sonnig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 23 Grad.

Sommer gibt kräftiges Lebenszeichen

Am Freitag gibt der Sommer ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Es stellt sich somit sehr sonniges und gewitterfreies Wetter ein mit bis zu 27 Grad im Schatten. Vor allem am Vormittag ist es wolkenlos. Auch am Nachmittag bleibt es schön, teilweise können locker stehende Quellwolken in der Nähe der Bergkämme auftauchen.

Sonniger und warmes Wochenende

Der Hochdruckeinfluss nimmt am Samstag weiter zu und es scheint verbreitet die Sonne. Der Himmel zeigt sich nahezu wolkenlos. Die Gewittergefahr bleibt verschwindend klein.

Ein weiterer hochsommerlicher und sehr sonniger Tag steht uns auch am Sonntag mit Höchstwerten an die 30 Grad bevor. Mit der kräftigen Tageserwärmung bilden sich ein paar kleinere und mittelgroße Quellwolken, die Gewitterneigung bleibt aber zunächst noch eher gering, auch wenn die Luft schon etwas labiler wird.

Montag könnte gewittrig werden

Am sonnigen, hochsommerlich warmen Wetter ändert sich auch am Montag zunächst nichts. Allerdings nimmt die Neigung zu Wärmegewittern am Nachmittag schon deutlich zu. Vor allem in den Allgäuer Alpen schießen die Wolken höher in den Himmel und teils kräftige Gewitterzellen sind in der zweiten Tageshälfte schon möglich.