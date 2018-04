Woche beginnt noch frühsommerlich warm - Doch es wird wieder kälter!

Die Woche beginnt zunächst noch frühsommerlich warm. Ab Donnerstag soll es laut Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) dann deutlich kühler werden.

Am Montag ist es in den ersten Stunden noch verbreitet recht sonnig, dann bilden sich immer mehr Quellwolken. Am Nachmittag steigt die Schauerneigung zunächst im Bergland, am Abend auch im Flachland immer weiter an. In der zunehmend aktiven Luftmasse können sich Gewitter bilden. In der Nacht auf Dienstag intensiviert sich der Niederschlag vor allem im Nordstau der Alpen deutlich. Der Westwind frischt mäßig bis lebhaft auf, nur im Süden bleibt es abseits von Gewittern windschwach. Frühtemperaturen acht bis 16 Grad, tagsüber 22 bis 28 Grad.