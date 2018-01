Wo Vergangenheit und Gegenwart sich treffen

Lesung der engagierten Autorin und Journalistin Susanne Scholl im TaS.

Feldkirch Am Sonntagvormittag las die Autorin Susanne Scholl im Theater am Saumarkt in Feldkirch aus ihrem jüngsten Buch „Wachtraum“. In dem Roman setzt sie sich mit den Parallelen auseinander, die sie zwischen der Verfolgung einer jüdisch-österreichischen Familie während des Holocaust und der gegenwärtigen Situation hierzulande wahrnimmt. In für das TaS unüblicher Weise stellte sich die Autorin nicht den Fragen der Literaturgruppe des Saumarkt-Vereins, vielmehr präsentierte sie ihr Buch in einem Gespräch mit der Organisatorin ihrer Lesungen.

Ähnlichkeiten zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Als Auslandskorrespondentin verbrachte Scholl etwa 20 Jahre außerhalb Österreichs. Mit der hieraus gewonnenen Distanz und einem kritischen Blick betrachtete sie bereits in früheren Büchern, was es bedeutet, als Asylwerber in Österreich zu leben oder zu warten. Hierbei ließ sie bisweilen ihre eigene Familiengeschichte durchschimmern, etwa die Ermordung ihrer Großeltern durch Nationalsozialisten oder die Flucht ihrer Eltern nach England. Trotz der Ähnlichkeiten mit der Familiengeschichte ihrer Romanfigur sei das Buch jedoch nicht biografisch, betonte Scholl. Dennoch sensibilisierte die Erfahrung ihrer Familie sie für dieses Thema. So entdecke sie im heutigen Umgang mit Geflüchteten wie in der Sprache von Politikern Ähnlichkeiten zu dem, was ihre Familie zu Zeiten des Holocaust erlebte: „Nicht, weil es dieselbe Vernichtungsmaschinerie gibt, denen meine Großeltern zum Opfer fielen“, führte sie aus, „sondern weil es die gleiche menschenverachtende Einstellung gibt.“

Auszeichnungen für Engagement als Journalistin