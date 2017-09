Wo Mann singt, …

Lauterach. „Reine Männersache 2.0“ lautete der Titel des Konzerts mit dem der Männerchor Lauterach unter der Leitung von Axel Girardelli heuer den Hofsteigsaal zum Vibrieren brachte. Kammersänger Walter Fink unterstützte die Lauteracher Sänger dabei mit seiner tiefen Bassstimme. Mit Arndt Rausch am Piano und dem Ensemble Quart.Art gab der Männerchor in drei Programmblöcken Kostproben seines Könnens und sorgte für große Begeisterung beim Publikum.

Sehr guter Erfolg

Auf dem Programm stand sowohl klassisches, modernes als auch traditionelles Liedgut. Passend zum jeweiligen Lied-Thema wurden kleine Filme auf zwei Flachbildschirme projiziert. Zwischen den Programmblöcken sorgten Marlies Fink mir ausgesuchten Texten und Silvia Salzmann mit Tanzeinlagen für Unterhaltung. Das große Konzert im Hofsteigsaal war nur eines der Highlights im Vereinsjahr des MC Lauterach. Am 10. Juni 2017 stellte er sich mit 23 Erwachsenenchören einem Wertungssingen im Landeskonservatorium in Feldkirch. In der Wertegruppe B „mittelschwere Chorliteratur“ wurde der Männerchor Lauterach dann auch prompt mit dem Prädikat „sehr guter Erfolg“ belohnt.

Proben jeden Dienstag

Inzwischen ist die Sommerpause vorbei und die Männer des MC Lauterach sind schon wieder fleißig am Singen. Die Proben unter der Leitung von Axel Girardelli finden jeden Dienstag um 20 Uhr in der Neuen Mittelschule statt. „Wer gerne singt und seine Dienstagabende im Kreise netter, fröhlicher Männer verbringen möchte, der ist bei uns genau richtig. Der Männerchor sucht noch Verstärkung“, lädt Obmann Peter Schertler alle sangesfreudigen Männer nach dem Stimmbruch ein, einfach mal bei einer Probe vorbeizuschauen.

Lange Tradition

Wer beim MC Lauterach mitsingt, reiht sich übrigens in eine lange Tradition gesangsfreudiger Männer ein. Bereits am 24. Mai 1925 wurde der Männerchor im Gasthaus Linde in Lauterach gegründet. Nach einer durch den Zweiten Weltkrieg bedingten Pause ging es ab 1946 wieder steil aufwärts. Unter Chorleiter Elmar Sohm wuchs der Chor bis 1977 auf stattliche 78 Sänger an. Seit 2001 ist Axel Girardelli, Obmann des Vorarlberger Chorverbandes, musikalischer Leiter des Männerchors Lauterach.

Infos und Kontakt unter www.maennerchor-lauterach.at