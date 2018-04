Wo 380 Kameras zusammenlaufen: Die "Tunnelwarte" der Asfinag

Beinahe 380 Kameras überwachen den Verkehr entlang der A14 und in den Vorarlberger Tunneln. Ausgewertet werde diese am Asfinagstandort in Hohenems, 24 Stunden 365 Tage im Jahr. Wir warfen einen Blick hinein.

Jeweils zwei Asfinag-Mitarbeiter sitzen rund um die Uhr vor dutzenden Bildschirmen in der regionalen Verkehrsmanagementzentrale der Asfinag, auf denen die verschiedenen Kamerabilder angezeigt werden. Der Fokus liegt dabei klar auf den Tunnels: Nur 54 der 380 Kameras sind außerhalb von Tunnelanlagen installiert.