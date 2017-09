WM-Zeitfahren mit Bergfinish – Zoidl: “Wird Spektakel”

Riccardo Zoidl freut sich auf das WM-Zeitfahren - © APA (Archiv/EXPA/JFK)

Als Rad-Weltmeister im Einzelzeitfahren kommt bei den Titelkämpfen in Bergen (NOR) am Mittwoch (13.05 Uhr) nur ein Fahrer mit Kletter-Qualitäten infrage. Denn am Ende der 31-km-Strecke wartet ein 3,4 Kilometer langer Anstieg auf den Flöyen. Die Meinungen der Asse über dieses Novum mit erlaubtem Radwechsel sind geteilt. “Das wird sicher ein Spektakel”, meinte der Oberösterreicher Riccardo Zoidl.