WM-Mammutprogramm für Michelle Niederwieser

Mit vier Einsätzen steht Michelle Niederwieser aus Buch in den Alpinen Ski Junioren-Weltmeisterschaften in Davos ein wahres Mammutprogramm bevor.

Von 30. Jänner bis 8. Februar finden in Davos (SUI) die Alpinen Junioren-Weltmeisterschaften statt. Für Michelle Niederwieser ist es die Premiere. Aufgrund der guten Leistungen und Ergebnisse in den letzten Wochen wurde sie vom ÖSV nominiert. Niederwieser wird im Riesentorlauf, Slalom, Super G und in der Kombination die Ländle-Farben vertreten. „Ich will gut Ski fahren. Am Ende werden wir sehen was für eine Platzierung rauskommt“, so Michelle Niederwieser.