Frankreich überraschte mit erstem WM-Sieg über Finnen

Mit-Ausrichter Frankreich hat mit seinem ersten WM-Sieg über Finnland sein Auftaktwochenende bei der Eishockey-WM in Paris und Köln gerettet. Einen Tag nach dem 2:3 gegen Norwegen setzte sich die französische Auswahl am Sonntag in Paris überraschend vor 11.433 Zuschauern mit 5:1 durch. NHL-Stürmer Antoine Roussel scorte beim ersten Vorrundensieg des Co-Gastgebers in der Gruppe B zweimal.