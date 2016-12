WM-Einsatz von Rodler Georg Fischler in Gefahr

Fischler (rechts) hat eine Herzmuskelentzündung - © APA (EXPA/Groder)

Bei Kunstbahnrodler Georg Fischler ist bei einer Untersuchung im Universitätskrankenhaus Innsbruck eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden. Ob der 31-jährige Tiroler mit seinem Doppelsitzer-Partner Peter Penz bei der Heim-WM in Igls an den Start gehen kann, soll nach weiteren Untersuchungen am 18. Jänner entschieden werden, hieß es in einer Aussendung.