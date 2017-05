WM-Dreikampf Rossi-Marquez-Vinales geht in Jerez weiter

Valentino Rossi will seine Führung verteidigen - © APA (AFP)

Beim Europa-Auftakt der Motorrad-WM am Sonntag in Jerez de la Frontera steht der Dreikampf in der Königsklasse MotoGP (ab 14.00 Uhr) im Fokus. Vorjahressieger und Altmeister Valentino Rossi will seine knappe WM-Führung gegen Yamaha-Teamkollege Maverick Vinales unbedingt behaupten, während Weltmeister Marc Marquez auf seiner Honda nach seinem Austin-Sieg gleich nachlegen will.