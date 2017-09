WM-Zug für ÖFB-Elf nach 0:1 in Wales fast abgefahren

Gareth Bale von Hintergger leicht gefoult - © APA

Die Fußball-WM in Russland wird aller Voraussicht nach ohne Österreichs Nationalteam stattfinden. Im Auswärtsspiel in Wales musste sich die ÖFB-Elf am Samstagabend mit 0:1 geschlagen geben. Die Chance an der Teilnahme am Weltturnier im kommenden Jahr ist damit nur noch theoretischer Natur. Den entscheidenden Treffer in Cardiff markierte der 17-jährige Debütant Ben Woodburn in der 74. Minute.