WM als Zuschauer - Immer wieder erwischt es Große

Dass eine große Fußball-Nation bei einer WM-Endrunde nur in der Zuschauerrolle ist - wie nun Italien und die Niederlande - ist eher die Regel als eine Ausnahme. In den vergangenen 50 Jahren blieben immer wieder "Big Player" in den Qualifikationsmühlen hängen.

“Apokalyptisches” erlebten in den vergangenen Jahrzehnten große Fußball-Nationen immer wieder. 1970 in Mexiko waren Argentinien, Frankreich, die Niederlande und Spanien in der Zuschauerrolle. Auch vier Jahre später schafften es die Franzosen und Spanier nicht, sich für die WM-Endrunde in Deutschland zu qualifizieren. Noch überraschender war damals das Scheitern Englands in der WM-Qualifikation, waren die “Three Lions” doch nur acht Jahre zuvor zum bisher einzigen Mal Weltmeister geworden. Englands Abwesenheit an einer WM-Endrunde wiederholte sich in der Folge noch zwei weitere Male – 1978 und 1994.