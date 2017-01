WKÖ-Vize Roth will Benzinbesteuerung auf Dieselniveau senken

Roth stellt sich damit wie zuvor bereits der Automobilclub ÖAMTC gegen den wiederholten Vorstoß von Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP), das Dieselprivileg abzuschaffen und auf die Besteuerung vom Benzin zu erhöhen.

“Eine Erhöhung der MÖSt auf Diesel würde eine Lose-Lose-Situation für alle bewirken”, so der Tankstellenbetreiber. “Mit einer Angleichung der Mineralölsteuer auf Diesel auf Benzin-Niveau kann sie zu einer Win-Win-Situation für Steuerzahler, Wirtschaft und Staat gedreht werden.”

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) betonte zuletzt, das Dieselprivileg alleine nicht antasten zu wollen. Er bekräftigte lieber seinerseits, für eine ökosoziale Steuerreform zu sein. Im Zuge dessen könne die geringere Dieselbesteuerung womöglich fallen. Dazu ließ Wirtschaftskammer-Vize Roth am Montag in einer Aussendung wissen: “Wenn von langfristigen Änderungen des Steuersystems in Richtung Ökologisierung die Rede ist, darf auf die Absenkung der Abgabenquote nicht vergessen werden.”

(APA)