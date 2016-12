WKÖ-Beiträge werden laut Leitl sinken

Das Ausmaß der Senkung ist noch offen - © APA

Wirtschaftskammmer-Präsident Christoph Leitl kündigt für 1. Jänner 2019 eine Senkung der Beiträge der Unternehmer für die Wirtschaftskammer an. Das Ausmaß der Senkung werde von dem im Zuge der Reform der Wirtschaftskammer vereinbarten Maßnahmen abhängen, kündigt Leitl in den “Oberösterreichischen Nachrichten” (Samstag-Ausgabe) an.