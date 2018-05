Witwe von chinesischem Friedensnobelpreisträger will sterben

Der Witwe des verstorbenen chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo geht es nach acht Jahren Hausarrest offenbar zunehmend schlechter. Aus Protest gegen ihren Arrest wolle sie nun "zuhause sterben", zitierte die in den USA ansässige Website "China Change" am Mittwoch die Autorin Liu Xia.

“Es ist leichter zu sterben als zu leben. Den Tod als Protest zu nutzen, könnte nicht leichter für mich sein”, sagte Liu demnach vor kurzem einem in Deutschland lebenden Freund. In einem mit Lius Erlaubnis veröffentlichten Telefonat bekräftigt die 56-Jährige: “Wenn ich tot bin, ist es damit getan.” Die Website veröffentlichte auch einen Brief des in Berlin lebenden Freundes und Schriftstellers Liao Yiwu. Darin äußerte sich dieser entsetzt über die seelische Verfassung der Witwe.