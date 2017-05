WITTMANN Premium bei Höttges

Das Unternehmen Wittmann Möbelwerkstätten fertigt kompromisslos wertbeständige Polstermöbel in unverwechselbarer handwerklicher Präzision. Ohne Allüren und mit einer konsequent sicheren Hand für guten Stil und einem hohen Anspruch an Qualität und Langlebigkeit. Jedem Stück das die Werkstätten verlässt, wird dabei dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt, aber in keinem Bereich des Wohnens wird es so persönlich wie im Schlafzimmer. Das Bett ist das meist genutzte Möbelstück und erholsamer Schlaf gehört zu den wesentlichsten Gesundheitsfaktoren. Kein Wunder also, dass Wittmann besonders sensitiv an die Gestaltung und Entwicklung von Betten und Matratzen herangeht.

Jahrzehntelange Erfahrung

Wittmann verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der handwerklichen Fertigung von hochwertigen Betten und Matratzen und hat in Sachen Schlafqualität immer wieder völlig neue Maßstäbe gesetzt. Die Auswahl und Zusammensetzung der verarbeiteten Materialien sowie das Design werden laufend neu überdacht, hinterfragt und im Detail den Ansprüchen der jeweiligen Zeit angepasst.

Höchste Qualität als Standard

Diese höchste Fertigungsqualität ist auch Standard der international bekannten Designmöbelkollektion von Wittmann. Neben Möbelikonen wie dem Kubus-Sessel von Josef Hoffmann oder der Serie Re-Edition von Friedrich Kiesler macht Wittmann international aktuell mit Entwürfen der beiden Jungdesigner Franko Dessi oder Jaime Hayon Furore. Vieles davon können Sie im Wittmann

Lassen Sie sich inspirieren und vom Höttges-Team kompetent beraten.

