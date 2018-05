Wittmann – Made in Austria

Dezente Linienführung und eine klare Formensprache prägen die Möbel von Wittmann – zu sehen beim Premiumpartner Höttges in Dornbirn.

Die Wittmann-Möbelwerkstätten, ein Familienunternehmen in der vierten Generation, verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung hochwertiger Polstermöbel. Alle Möbel werden damals wie heute in traditioneller Handarbeit am Standort gefertigt und sind in Vorarlberg beim Wittmann-Premiumpartner Höttges in Dornbirn im Showroom ausgestellt.